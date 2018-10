Ferita da una sedia lanciata dai suoi stessi alunni. È quello che è successo all’istituto secondario superiore Floriani di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. La vittima è una professoressa di storia di 55 anni. Dopo essersi fatta visitare dai medici del pronto soccorso, la donna ha sporto denuncia ai carabinieri.

Secondo le ricostruzioni alle 12 di lunedì 29 ottobre l’insegnante è entrata in aula per la sua ora di lezione. A un certo punto, però, la luce si è spenta. Neanche il tempo di rendersi conto di ciò che stava accadendo che qualcuno tra i banchi ha iniziato a lanciare delle sedie, una delle quali ha colpito la professoressa alla spalla. Tutti gli studenti hanno coperto il compagno responsabile del gesto, ancora anonimo. Le lesioni riportate guariranno in cinque giorni. I militari indagano per trovare il colpevole dell’accaduto.