“La situazione è drammatica. In viale della Vittoria ci sono appartamenti dove sembra quasi vi sia scoppiata una bombola a gas”. E’ il concitato racconto di Gianfranco Sciscione, presidente del consiglio comunale di Terracina, sull’emergenza maltempo e la tromba d’aria che ha colpito la cittadina della provincia di Latina. “Ho interrotto il consiglio comunale”, ha proseguito Sciscione spiegando che il forte vento ha addirittura “scardinato delle vetrate” nel palazzo comunale. Sempre in viale della Vittoria un albero è caduto su un’auto in transito uccidendo un uomo e ferendone un altro in modo grave.