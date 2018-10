Nuova batosta per la Cdu di Angela Merkel nell’Assia tedesca, il secondo Land chiamato alle urne quest’anno dopo la Baviera. Stando ai primi exit poll divulgati dalla Zdf i cristiano-democratici hanno preso il 27% dei consensi contro il 38,3% del 2013. Male anche i socialdemocratici, dati al 20% dal 30,7 di cinque anni fa. Volano i Verdi con il 20%, quasi il doppio rispetto ai consensi del 2013 (11,1%). Avanza anche l’ultradestra di Afd che con il 13% (dal 4,1%) entrerebbe nel Parlamento regionale. I liberali sono dati al 7% (dal 5%) mentre la Linke al 6,5 (5,2).

Il candidato presidente dei Verdi Tarek Al-Wazir, figlio di un ex diplomatico yemenita e di un’insegnante di Offenbach, potrebbe avere una chance di assumere la guida dell’esecutivo regionale in cui attualmente i Verdi sono alleato di coalizione della Cdu. Il candidato dei cristiano-democratici è il governatore uscente Volker Bouffier, molto vicino alla Merkel. Il suo partito guida il governo regionale ininterrottamente dal 1999.

“È una difficile e amara serata per l’Spd, non abbiamo raggiunto quello che volevamo”, ha detto il candidato socialdemocratico Thorsten Schaefer-Gumbel commentando le prime proiezioni. “Si tratta di un’amara sconfitta ed è il peggior risultato dal 1946. Quello che questi risultati significano per l’Assia non è ancora prevedibile”.

Il ministro delle Finanze del governo di Berlino, il socialdemocratico Olaf Scholz, aveva assicurato che Angela Merkel non si sarebbe dimessa in caso di cattivo esito elettorale per il suo partito alle regionali. “Non sono un portavoce della signora Merkel, ma lei ha detto di essere stata eletta per l’intera legislatura”, ha ricordato.