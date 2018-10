"La polizia è in contatto con l'aggressore", ha detto un responsabile della polizia alla emittente tedesca Ntv. Le forze dell'ordine ha transennato la zona, la stazione è stata evacuata e nell'area di Breslauer Platz è stato dispiegato un numero ingente di agenti

Un intervento massiccio delle forze dell’ordine è in corso nella stazione centrale di Colonia, in Germania. “Possiamo confermare che vi è un ostaggio in una farmacia della stazione centrale di Colonia, da quello che sappiamo al momento un uomo minaccia una donna“, ha detto all’Ansa un portavoce della polizia della città della Renania Settentrionale-Westfalia.

“La polizia è in contatto con l’aggressore”, ha detto un responsabile della polizia alla emittente tedesca Ntv. Le forze dell’ordine ha transennato la zona, la stazione è stata evacuata e nell’area di Breslauer Platz è stato dispiegato un numero ingente di agenti. Interrotta la circolazione ferroviaria. Secondo alcune fonti, sarebbero stati uditi colpi di arma da fuoco, ma le forze di sicurezza hanno smentito la circostanza. Un commando delle forze speciali Sek è sul posto.

Secondo Ntv, un uomo avrebbe precedentemente aggredito anche una ragazza di 15 anni, e avrebbe provocato un incendio nel locale. La polizia non ha voluto confermare queste ultime notizie, affermando solo che vi sia del fumo nell’area dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco.