Francesco Boccia, deputato del Pd, si candida alla segreteria del partito. Il suo è il quarto nome dopo quello di Nicola Zingaretti, Matteo Richetti e Cesare Damiano. “Devo rivoltare il partito dalla testa ai piedi” dice Boccia in un video pubblicato su Facebook in cui annuncia la propria corsa da un mercato. E lancia l’hashtag #aporteaperte per un partito che “si occupi delle persone e faccia sì che la gente ci torni a votare”.

In un’intervista al Corriere della Sera ha parlato di rottamazione, in riferimento al tentativo di Matteo Renzi di cambiare il Pd, che è stata “un fallimento clamoroso”. E ha aperto al dialogo col M5s.