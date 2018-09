“Serve un nuovo Pd per una nuova sinistra. Noi siamo fondamentali. Lo dico senza arroganza, ma senza di noi non ci sarà una sinistra in Italia. Non servono tifosi, ma persone che sentano l’unità di destino”. Lo ha detto Maurizio Martina parlando dal palco della manifestazione del Pd a Roma. I manifestanti hanno risposto con una ovazione e ritmando “unità, unità”, come altre tre volte era accaduto prima del discorso di Martina. “Non pronuncerò una parola sull’unità – ha aggiunto tra gli applausi -, perché quando sei dirigente ci sono cose che non devi dire agli altri ma devi praticarle. A noi serve una svolta, perché contro questa destra non basta quello che siamo stati finora”. “Agli elettori che il 4 marzo non ci hanno votato – ha proseguito – diciamo: abbiamo capito. Vedo i nostri limiti, ma chiedo a tutti ‘dateci una mano‘ perché questo governo è troppo pericoloso”