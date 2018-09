“Sebbene il mio Ministero abbia sbagliato, io so come si chiama”. Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, scherza col sindaco di Genova, Marco Bucci, dopo che il Mise aveva convocato, per una riunione sui cassaintegrati dell’Ilva con sede in Liguria, l’ex primo cittadino Marco Doria.