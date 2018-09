Otto agenti in ospedale. È terminata così la protesta di alcuni detenuti all’interno del carcere di Busto Arsizio (Varese). Secondo quanto riporta Varesenews intorno a mezzogiorno gli agenti della Polizia penitenziaria in servizio sono intervenuti perché due detenuti litigavano. Uno dei due ha dato fuoco alle piccole bombole di gas utilizzate da chi è in cella per i pasti. Un’azione che scatenato un effetto domnio. Altri detenuti, cittadini nordafricani, lo hanno imitato. I poliziotti, secondo quanto riporta il sito, hanno impiegato un’ora a sedare gli animi: “Otto agenti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per aver accusato i sintomi di intossicazione e per aver riportato varie contusioni nell’azione di contenimento dei detenuti” ha riferito a Varesenws la Uil Polizia Penitenziaria.

“Voglio ringraziare tutti gli agenti che sono intervenuti – ha dichiarato il direttore della struttura, Orazio Sorrentini -. È stato solo grazie alla loro preparazione e professionalità che si è fronteggiata una situazione che non ha mai avuto precedenti simili. Ora i detenuti identificati come responsabili della vicenda sono stati isolati e ne chiederemo presto il trasferimento”. Nel 2013 la corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per il trattamento inumano riservato alle persone in cella nelle carceri di Busto e Piacenza perché costrette a stare in circa in tre metri quadrati ognuna.