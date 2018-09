Scambio di battute in Senato, durante il Question time, tra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e la senatrice di +Europa, Emma Bonino. “La pace fiscale non è un condono” ha risposto Tria alla domanda di Bonino, che ha replicato: “Immaginavo mi rispondesse così. Tornerò alla carica più avanti, intanto veda di capirci qualcosa sulla legge di Bilancio, per noi”.