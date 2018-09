“Ho definito Salvini ‘disonorevole’? Ho scoperto che la Lega pagherà i 49 milioni rubati fino al 2098 dichiarandosi colpevoli del furto. Il mio impegno politico è sempre stato presente, avevo anche creato la pagina ‘Matteo Sarvini‘, un suo alter-ego che parlava romanesco e si faceva ‘cazziare’ dalla madre. Ne parlo perché sento che c’è un bisogno di dare voce alle persone che la pensano come me, che sono molte di più di quelle che blaterano senza senso sui social. E’ come Nighthmare: se non se ne parli non esiste. Se non parlassimo di fake news come aumento dei crimini e dell’immigrazione ne godremmo tutti quanti”, lo ha detto Chef Rubio a proposito dei recenti tweet polemici nei confronti del ministro degli interni Matteo Salvini che hanno provocato forti reazioni di alcuni utenti.