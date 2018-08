In Italia “come amico ho Berlusconi, gli ho chiesto il permesso di incontrare Salvini questa volta”. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orbàn uscendo dal ristorante in cui ha pranzato a Milano. “‘Appoggi il fatto che io incontri Salvini?’ – ha detto di aver chiesto a Silvio Berlusconi – ‘Certo’, mi ha risposto lui”, ha concluso il premier magiaro.

“In politica” le relazioni con Roma “sono molto migliori che in precedenza. Con il vostro precedente governo la collaborazione era cattivissima, ci insultavano di continuo, non me personalmente, gli ungheresi, e questo non era giusto”.

