Salvini “in Ungheria gode di totale rispetto, se vi si candidasse vincerebbe”. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, in conferenza stampa con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Milano. Ha aggiunto: “Siamo disposti a dare tutti gli aiuti possibili” per “la difesa dei confini”, ho detto a Salvini “anche che i migranti che sono già qui vanno riportati a casa loro. Bruxelles dice che non è possibile”, ma “la mia convinzione invece è che sia possibile, se ci sono determinazione e volontà politica”.

“Dal mio punto di vista, la revisione del trattato di Dublino non è più la priorità. Se l’Europa torna a proteggere le sue frontiere esterne, allora diventa una questione secondaria”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nei commenti a margine della conferenza stampa congiunta con il primo ministro ungherese, Viktor Orban, a Milano.