“Genova uscirà da questa tragedia, meglio di prima”, annuncia il primo cittadino di Genova Marco Bucci (all’arrivo al Meeting Cl di Rimini). Il sindaco di centrodestra ha ringraziato il governo per i fondi stanziati dopo la tragedia: “Per i primi tre mesi i fondi ci sono, poi mi auguro che la collaborazione con il governo continui”, dice Bucci riferendosi alle nuove opere infrastrutturali per la città come “Terzo Valico e Gronda”