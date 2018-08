“Stiamo lavorando sopratutto per trovare una sintonia sulla questione che riguarda la gestione dei flussi migratori” ed è “fondamentale che che riusciamo a comprenderci per stabilire un clima di condivisione. Non trovare l’accordo su questo per l’Europa e’ molto triste”. Lo dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, a Rimini per il Meeting dell’amicizia. Quanto alle parole del vicepremier Luigi Di Maio sullo stop al pagamento dei 20 miliardi dovuti all’Europa, Moavero taglia corto: “Pagare i contributi è un dovere legale dei membri, ci confronteremo su queste ed altre questioni”