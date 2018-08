Un video realizzato da Autostrade per l’Italia e pubblicato nel mese di ottobre dello scorso anno fa il punto sul progetto della nuova infrastruttura viaria, pensata per alleggerire il traffico che transitava sul ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto.

Il progetto della Gronda di Genova comprende 72 km di nuovi tracciati autostradali, di questi 54 sono quelli in galleria (ne sono previste 23). “Le opere all’aperto – si legge nella scheda dell’opera – comprendono la realizzazione di 13 nuovi viadotti e l’ampliamento di 11 viadotti esistenti. Le autostrade dell’area genovese svolgono oggi anche la funzione di tangenziale per il traffico urbano e di scambi con volumi di traffico molto elevati; in molti punti della rete si registrano flussi superiori ai 60.000 transiti giornalieri, con un’alta percentuale di veicoli commerciali. Diventa pertanto fondamentale dividere il traffico cittadino da quello di attraversamento e dai flussi connessi con il porto”.

Il video – realizzato per spiegare tempi e modalità di realizzazione della Gronda – fotografa la situazione della viabilità dentro e attorno al capoluogo ligure e ne restituisce la complessità.