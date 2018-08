Si continua a scavare tra le macerie del ponte Morandi crollato martedì mattina a Genova: nel corso della notte, secondo gli ultimi dati della Prefettura, è salito a 37 il numero dei morti, di cui 5 non identificati. Tra loro ci sono anche un bambino di 8 anni e due adolescenti di 12 e 13 anni. Sono 15 invece i feriti ricoverati negli ospedale, tra cui 12 in codice rosso: una persona è stata infatti dimessa nella tarda serata di ieri.

Soccorritori al lavoro senza sosta – “Ogni ora che passa è sempre più difficile trovare persone vive, ma continuiamo a sperare e scavare”, spiega l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Le ricerche dei corpi e di eventuali superstiti sono andate avanti tutti la notte [GUARDA] e proseguiranno nelle prossime ore. Al lavoro ci sono oltre mille soccorritori [GUARDA], tra vigili del fuoco, tecnici sanitari e forze dell’ordine, con l’unico obiettivo di tirare fuori dalle macerie quanti più sopravvissuti possibili. Le squadre dei vigili del fuoco stanno scavando sui due lati del Polcevera in cui ci concentrano le macerie e anche nel letto del torrente. Al momento due delle tre aree di ricerca sono state bonificate: si tratta di quella che si trova sul lato sinistro del fiume, dove ci sono i depositi dell’Amiu – l’azienda ambientale del Comune di Genova -, e di quella al centro del Polcevera, dove ci sono i resti di diversi mezzi pesanti e di auto schiacciate da un enorme pezzo di ponte conficcato nel terreno. Le ricerche invece continuano nella zona della ferrovia, lungo il lato destro del fiume: lì i vigili del fuoco stanno scavando sia attorno ai resti del pilone sia poco più in là, dove sotto un pezzo di ponte crollato si è aperto una sorta di cratere con ancora dei mezzi all’interno.

“Ora la priorità è cercare le eventuali persone che ancora sono sotto le macerie, ma subito dopo inizierà un’altra fase molto critica che è quella di rimuovere questa diga artificiale che si è creata nel torrente Polcevera, e che rappresenta un pericolo concreto per la città” ha detto il direttore generale della Protezione civile Agostino Miozzo, facendo il punto sugli interventi in programma per i prossimi giorni.

“Vertici di Autostrade devono dimettersi”- “I vertici di Autostrade per l’Italia devono dimettersi prima di tutto. E visto che ci sono state gravi inadempienze, annuncio fin da ora che abbiamo attivato tutte le procedure per l’eventuale revoca delle concessioni, e per comminare multe fino a 150 milioni di euro. Se non sono capaci di gestire le nostre Autostrade, lo farà lo Stato” a dirlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, all’indomani del crollo di parte del ponte Morandi a Genova in cui sono morte 30 persone.

“Lo voglio ribadire con ancora più forza: chi ha colpe per questa tragedia ingiustificabile dovrà essere punito. Incassano miliardi, versando in tasse pochi milioni e non fanno neanche la manutenzione che sarebbe necessaria a ponti e assi viari” scrive ancora Toninelli che annuncia: “Ci sarà un vero e proprio piano Marshall per la messa in sicurezza delle nostre infrastrutture, molte delle quali sono state costruite negli anni ’60 e ’70. Penso sia nostro dovere – dice ancora il ministro – usare i soldi pubblici per la manutenzione di queste arterie vitali del nostro Paese, invece di sprecarli in mastodontiche opere inutili. Un progetto su cui punto molto è quello per un monitoraggio attraverso semplici sensori che verificano la stabilità di infrastrutture e viadotti. Un sistema tecnologico che ci permetta di dire: mai più stragi come quella di Genova”.

“Autostrade per l’Italia responsabile” – “I responsabili hanno un nome e un cognome: Autostrade per l’Italia. Abbiamo avuto il mito del privato, si è detto che sarebbe stato meglio far gestire ai privati. Ci troviamo con uno dei più grandi concessionari europei che ci dice che quel ponte era in sicurezza e niente faceva pensare a un tale crollo strutturale. Si dimettano i vertici, perché evidentemente la manutenzione non è stata fatta. Ad Autostrade paghiamo i pedaggi più alti d’Europa e loro pagano tasse bassissime perché sono posseduti da una finanziaria Benetton in Lussemburgo” gli fa eco il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in un’intervista a Radio Radicale.

CRONACA ORA PER ORA

10.30 – Rixi: “Commissione d’inchiesta in ministero” – Il sottosegretario alle infrastrutture Edoardo Rixi ha annunciato che “verrà istituita una commissione d’inchiesta all’interno del ministero. Verificheremo tutto fino in fondo e non lasceremo nulla al caso”. Da stamani Rixi si trova all’unità di crisi allestita dopo il crollo di ponte Morandi in prefettura a Genova.

10.13 – Il governatore Toti: “Controlli spettavano al Ministero” – “Il ministero delle Infrastrutture è l’organismo di controllo sugli investimenti di concessione e sul regolare svolgimento di quel contratto. Quindi sono gli uffici del Mit che devono verificare insieme alla concessionaria. Noi come Regione e come territorio aspettiamo delle risposte. Le responsabilità andranno certificate con grande rigore e con grande fermezza e ove vi fosse perseguite con durezza”. Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in un’intervista al Corriere della Sera in cui dice “basta con gli stop alle infrastrutture“. Il ponte “credo che andrà abbattuto e ricostruito nei tempi più rapidi possibile. Per questo ho chiesto una riunione di emergenza per concordare un provvedimento che consenta interventi straordinari perché con la legislazione vigente Genova rischia di rimanere bloccata per anni”, conclude Toti.

10.09 – Il premier Conte negli ospedali – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta incontrando iparenti delle vittime, prima all’ospedale San Martino e poi in quello di Villa Scassi. A mezzogiorno sarà invece in Prefettura dove si terrà il vertice con i vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. “Quello che come Governo lanceremo tempestivamente – dice Conte – è un piano straordinario di monitoraggio di tutte le infrastrutture, soprattutto di quelle più vecchie. I controlli saranno molto severi perché non possiamo permetterci altre tragedie come questa. Tutti i cittadini devono viaggiare sicuri”. “Ringrazio ancora una volta i soccorritori, a loro va tutta la nostra stima e il nostro affetto per quanto stanno facendo. Continueranno a lavorare per tutta la notte. Grazie da parte di tutto il Governo”, conclude.

10.04 – Le vittime identificate – C’è un’intera famiglia originaria di Campomorone, in provincia Genova: Ersilia e Roberto e il figlio Samuele, di 8 anni. Erano partiti per le ferie e li aspettava un traghetto per la Sardegna, tra le lamiere sono stati ritrovati il loro ombrellone e il pallone del bimbo. Accertata anche la presenza di tre cittadini cileni tra i deceduti. Si tratta di Juan Figueroa, 60 anni, residente a Genova da oltre quaranta. Le autorità cilene hanno confermato che in auto con lui c’erano altri due concittadini: si tratta di Nora Aravena e Juan Pastene, una coppia che vive in Italia da molti anni.

Nel crollo ha perso la vita anche Andrea Cerulli, socio del Genoa Club Portuali Voltri. Tra le vittime anche Elisa Bozzo, di cui per ore gli amici hanno cercato notizie fino alla conferma della terribile verità. Deceduti anche due operai dell’Amiu, la ditta che si occupa della raccolta rifiuti. Si trovavano all’interno di un furgone nell’isola ecologica che è stata travolta da uno dei piloni crollati. Ci sono poi anche: Vincenzo Licata, 58 anni, nato ad Agrigento; Andrea Cerulli, 48 anni, di Genova; Gianluca Arpini, 29 anni, di Genova; Alberto Fanfani, 32 anni, nato a Firenze; Bruno Casagrande, 35 anni, di Genova.

09.50 – “Nessun episodio di sciacallaggio” – “Da ieri sera e durante tutta la notte sono stati predisposti servizi di vigilanza dinamica per prevenire episodi di sciacallaggio nelle case evacuate che per fortuna non ci sono stati” ha detto il dirigente dell’ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura di Genova Alessandra Bucci in merito alle misure adottate per prevenire episodi di sciacallaggio dal momento che 440 persone residenti nella zona del crollo sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. “I servizi di vigilanza -aggiunge- sono stati effettuati sia dalla polizia che dai carabinieri anche per evitare che le persone evacuate tentassero di entrare negli edifici esponendosi a pericoli”.

09.30 – Salvini: “Assumeremo 1500 vigili del fuoco” – “Stiamo lavorando per assumerne 1.500 nell’arco di un anno” ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il titolare del Viminale ha parlato anche dell’impegno di destinare “12 milioni di euro” per acquistare automezzi, vetture e la strumentazione necessaria al Corpo dei vigili del fuoco.