Altro duro scontro, in aula, al Senato, tra maggioranza e opposizione. A far surriscaldare gli animi è stata la votazione sugli emendamenti presentati al decreto Milleproroghe per far slittare al prossimo anno il divieto di accesso alla scuola materna per i figli delle famiglie che non hanno prodotto la documentazione sul piano vaccinale. La vicepresidente del Senato, Paola Taverna, protagonista di un intervento accorato, secondo quanto riferito in aula dal senatore Massimo Mallegni di Forza Italia, avrebbe mandato a quel paese i colleghi dell’opposizione, una volta terminato di parlare. La presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, ascoltata la “denuncia” dell’esponente di FI, ha risposto: “Spero che il vicepresidente Taverna non abbia fatto questo, perché ha un ruolo istituzionale che non glielo consente“. Poco prima, la seconda carica dello Stato era intervenuta in difesa della parlamentare M5S, oggetto di urla e fischi dai banchi del Partito democratico, dicendo: “Ogni volta che qualcuno esprime un’idea diversa si crea una bagarre, questo non è Parlamento”. La presidenza visionerà i video del Senato per fare luce su quanto accaduto in Aula.