Duro intervento in radio del vicepremier: "C'è da fare l’analisi costi-benefici: l’opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirà? Non è che faccio pagare agli italiani miliardi"

Matteo Salvini avverte il Movimento 5 Stelle: sulla Tav si va avanti. Così il ministro degli Interni fissa un paletto sulla spinosa questione dell’alta velocità Torino-Lione. Le parole del vicepremier da Radio24 arrivano a pochi giorni da quelle del ministro pentastellato Toninelli che mettevano in discussione il proseguire del progetto. Si apre così una crepa all’interno della maggioranza gialloverde.

Solo qualche giorno fa il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha parlato di “ridiscutere integralmente” la Torino-Lione. In un lungo post su Facebook il pentastellato ha rimesso in discussione il progetto dopo nuovi scontri tra gli attivisti contrari alla Torino-Lione e le forze dell’ordine, che nel week end scorso si sono fronteggiati vicino al cantiere di Chiomonte per due notti di fila. Senza contare le promesse fatte prima e durante la campagna elettorale dal Movimento 5 stelle che da sempre si è espresso contro l’opera. Una questione di consenso, dunque. Soprattutto alla luce del fatto che – come riportano i giornali questa mattina – sulla Tap invece, il gasdotto pugliese al centro di una lite tra la grillina Lezzi e il Pd Emiliano, peserebbero veti internazionali che rendono molto più difficile bloccare l’opera. Così, sondaggi alla mano, Di Maio ha deciso di sacrificare l’opera italo- francese: impossibile liquidare entrambe le promesse elettorali senza pagare un prezzo in termini di consenso troppo alto. Secondo la stampa, il quadro così composto ha convinto anche il premier Conte ad abbracciare la causa grillina dell’addio alla Tav. Oggi arriva l’avvertimento di Salvini.

Le parole di Salvini – “Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro”. Così il vicepremier che aggiunge: “C’è da fare l’analisi costi-benefici: l’opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirà? Sarà questo il ragionamento per ogni opera”. Insomma, per il vicepremier questo è il fil rouge da seguire per ” la Tav, la Tap, la Pedemontana, Terzo Valico”. E specifica: “Questo c’è scritto e questo faremo”, in riferimento al contratto di governo. E ancora: “Non è che faccio pagare agli italiani miliardi”, l’affondo. Il leader leghista ha poi aggiunto che “la polizia continuerà ad arrestare chi lancia sassi contro i lavoratori”, in riferimento alle violente contestazioni in Val di Susa.

Il contratto di governo – “Rifarsi al Contratto di governo – scriveva Toninelli il 24 luglio – significa voler ridiscutere integralmente l’infrastruttura in applicazione dell’accordo con la Francia. Senza preclusioni ideologiche, ma senza subire il ricatto che ci piove in testa e che scaturisce dalle scandalose scelte precedenti – aggiungeva il ministro e avvertiva – È questo il principio in base al quale stiamo lavorando. Ecco perché adesso nessuno deve azzardarsi a firmare nulla ai fini dell’avanzamento dell’opera. Lo considereremmo come un atto ostile“. E proprio nel contratto di governo si legge: “Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”. Ma il vicepremier Salvini sembra interpretare in maniera differente il domunto: “L’opera serve e se per caso da un’analisi attualizzata del 2018 non serve, costa di più bloccarla che non proseguirla? Questo è il ragionamento che varrà su tutto, analisi costi benefici, la Tav, la Tap, la Pedemontana, Terzo Valico. Questo c’è scritto e questo faremo”, ha detto oggi in maniera tranchant.

Duello sul nodo economico – Su una questione sembrano d’accordo i due ministri, pur divergendo nelle proposte di soluzione: i soldi. Secondo Toninelli, “sono stati sprecati i soldi dei cittadini italiani”. Per questo prova “rabbia e disgusto” nello studio della Torino-Lione. Sul punto si è espresso anche Salvini: “Non è che faccio pagare agli italiani miliardi”. Sul dossier infatti pende il rischio di una multa da 2 miliardi. E, secondo fonti di stampa, anche fondi europei oltre che una eventuale richiesta di risarcimento da parte francese. Mentre i soldi finora spesi andrebbero comunque in fumo. A esprimer bene la versione del Carroccio è oggi il sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi: “Le grandi opere per la Lega sono fondamentali. Anche la Torino-Lione e il Terzo Valico”. Così in un’intervista al Secolo XIX spiega che “come Lega siamo favorevoli. Ovviamente se ci sono modifiche che consentono di poter investire in altre infrastrutture, le accogliamo volentieri”. Secondo Rixi, sarebbe possibile un grande risparmio: “Calcoliamo anche sopra il miliardo di euro”. “Migliorando il percorso, rendendolo meno impattante. È un’opera strategica, certo, ma ci sono fattori da chiarire: una galleria in pieno territorio francese è finanziata per il 35% dall’Italia e per il 40% dall’Europa. Parigi ci mette solo il 25%. Non va bene”. Insomma, alzare il tiro potrebbe essere utile per andare davanti alla Francia con un potere di scambio maggiore. Ma nulla di più. Se il Movimento dovesse formalizzare lo stop, si troverebbe di fronte il muro del Carroccio.

Il destino dell’Alta velocità piemontese è legato, dunque, all’analisi dei costi-benefici che dovrebbe concludersi tra ottobre e novembre. I giornali parlano di una provvedimento grillino già pronto per mettere la parola fine alla Tav. Per bloccare l’opera , infatti, c’è bisogno di una legge apposita. Ma le leggi vanno votate e senza il contributo leghista, da sempre contrario allo stop all’opera come testimonia lo sfogo di Salvini, i grillini rischiano di far tremare la maggioranza per un pugno di mosche.

Le reazioni – Mentre si apre un nuovo fronte nel governo gialloverde dopo che il M5S, a fronte dell’ostilità dei suoi militanti, si è messo all’opera per alzare la tensione e bloccare la Torino-Lione, le opposizioni reagiscono. La prima denuncia arriva via Twitter da parte del segretario del Pd Maurizio Martina: “Due miliardi di euro di penali, il blocco di finanziamenti europei, 4 mila posti di lavoro a rischio. La follia del governo di bloccare la Torino-Lione la pagherà un Paese intero”. “Il NO alla TAV o al TAP rappresentano perfettamente l’ideologia della chiusura del governo gialloverde. Si chiude alle merci, si chiude ai trasporti, si chiude all’energia: un’Italietta autarchica che rinuncia a competere nel mondo, tutta rivolta ad un passato che non tornerà e non era neppure glorioso. Un suicidio economico. Non un’Italia che protegge, ma un’Italia sconfittista”. Lo afferma Benedetto Della Vedova, coordinatore di +Europa.

“