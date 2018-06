Ridiscutere l’accordo sulla linea Tav Torino-Lione, ma anche rivedere la fattibilità di tutte le principali grandi opere in corso di realizzazione sotto il profilo della sostenibilità economica o anche ambientale: dal Terzo Valico dei Giovi che da Genova va a Tortona all’altra Tav che dovrebbe attraversare Firenze. E’ la linea del governo espressa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli durante il primo question time alla Camera dopo l’inizio della nuova legislatura. Toninelli, sull’alta velocità Torino-Lione ha sostanzialmente confermato quanto scritto nel contratto di governo firmato da M5s e Lega: “Ci impegniamo – ha ribadito nell’Aula di Montecitorio, rispondendo a un’interrogazione del Pd – a ridiscutere integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia“. Sono vari i punti di riflessione, secondo il ministro. Per esempio cita il fatto che “su questa direttrice non si sia verificato il previsto incremento dei traffici di merci che era il presupposto fondamentale dell’opera, come ha recentemente confermato anche il commissario di governo”. Lo stesso discorso vale, dice Toninelli, per il Terzo Valico dei Giovi che dovrebbe collegare Genova a Tortona. “Servono ulteriori valutazioni costi-benefici e deve essere chiaro che le opere devono essere condivise con le istituzioni locali e con i cittadini, dando ampio risalto alla trasparenza; i cittadini devono sentirsi tutelati dall’azione del governo”. Infine Firenze, con la linea ad alta velocità che dovrebbe passare sotto alla città e la possibile espansione dell’aeroporto. Anche qui il ministero “si riserva di valutare proposte alternative” ripete Toninelli alla Camera. “Stiamo parlando di un’opera vista da molti come molto impattante dal punto di vista delle bellezze storiche e naturalistiche dell’area – dice il ministro – Un’opera che consentirebbe un risparmio di tempo sulla tratta Roma-Milano di appena cinque minuti, secondo calcoli diffusi ampiamente. Stando a uno studio di Rfi, datato 2016, la nuova stazione, data la sua posizione, sarebbe usata dal 15 per cento di viaggiatori in meno rispetto a Santa Maria Novella e la potenziale riduzione di viaggiatori Av sarebbe del 10 per cento”. Quanto allo scalo aereo Toninelli parla di “tante perplessità sugli impatti dell’opera, soprattutto in relazione alle traiettorie di volo molto vicine al centro storico di Firenze”.

L’obiettivo di Toninelli è “riesaminare in tempi brevi le diverse grandi opere per individuare quelle necessarie e buone per i cittadini, che dovranno quindi essere concluse a partire da quelle già iniziate. Tra quelle invece non a vantaggio della popolazione dovremo in un secondo momento analizzare e valutare nel dettaglio come agire, in un processo del tutto analogo a quello svolto in altri Paesi europei come la Francia“. La strada è quella della “politica del confronto” e del “project review” perché sono “strumenti di programmazione e valutazione delle scelte strategiche” anche in chiave di perfezionamento dei progetti e di risparmi. Su tutti questi dossier il ministero darà i primi responsi “nelle prossime settimane” ha detto Toninelli senza dare scadenze precise. Gli uffici del ministero sono già al lavoro, spiega, “sui singoli dossier per un’attenta analisi dei costi-benefici e per la valutazione della sostenibilità effettiva dal punto di vista economico, ambientale e sociale” quindi approfondendo il quadro anche sotto il profilo dell’utilità “per i cittadini e imprese”, dei bisogni e delle esigenze del territorio “e non incentrando le priorità sull’interesse esclusivo di chi realizzerà le opere”.