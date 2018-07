Un bambino di 4 anni e una donna italiani sono tra le cinque vittime di un incidente stradale avvenuto la notte tra giovedì e venerdì sull’A96 tra Huntly e Keith, nel nord-est della Scozia. Lo riferiscono i media inglesi e scozzesi, che parlano anche di un altro bambino italiano di 3 anni rimasto ferito. Lo scontro ha coinvolto infatti un minibus con a bordo turisti italiani e un fuoristrada su cui viaggiavano quattro persone: un uomo di 63 anni e due donne di 69 e 70 anni, residenti nella regione, sono morte. Ferita la donna al volante.

Tra i cinque feriti, oltre al bimbo e alla donna scozzese, ci sono anche gli altri italiani che viaggiavano sul veicolo Fiat bianco. Una di loro è ricoverata in condizioni gravi all’Aberdeen Royal Infirmary, dove è arrivata in elicottero. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente tra i turisti e la Nissan X-Trail con a bordo gli scozzesi, sul quale la polizia ha aperto un’indagine. L’A96 è rimasta chiusa al traffico per tutta la notte.