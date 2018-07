“Se mi fido della come Salvini ? Il punto non è se ci fidiamo o meno: èdal diritto del mare, legittimata a intervenire a livello internazionale e dall’Ue”. Così si difende il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, dopo l e accuse rivolte ai libici , le denunce die le stesse inchieste del Fatto Quotidiano sulle pratiche messe in atto dai libici di affondare i gommoni con i migranti ancora a bordo . “Abbiamo dato 12 motovedette italiane alla Libia, oltre a un’opera di formazione e addestramento della stessa guardia costiera libica, chenegli interventi”, ha rivendicato Toninelli. Eppure, proprio delle fonti militari libiche, protette dall’anonimato, hanno spiegato al Fatto come la Guardia costiera libica sia ancora impreparata, “ non addestrata al primo soccorso in mare “. Toninelli però insiste: “Perdai Paesi d’origine”.