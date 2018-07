“Andrà in onda su una televisione tedesca, più chiaro di così”. Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, risponde alle domande dei giornalisti sulle ultime morti nel Mediterraneo documentate dalla Ong Proactiva Open Arms, dove quest’ultima accusa la guardia costiera libica, bollata da Salvini come “meschina propaganda da parte di qualcuno”. La versione raccontata da Palazzotto? “Attendibilissimo il parlamentare di Leu”, ironizza Salvini che poi afferma “Sì, io mi fido dei libici“. E alle contestazioni dei giornalisti, che riportano i dati secondo cui il mese di giugno è stato quello con più morti in mare, Salvini ribatte: “È il colpo di coda degli scafisti a cui stiamo togliendo la pagnotta”.