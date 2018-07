“Sul Tap e sulla Tav, sapete quello che penso, e mi fido dei ministri: sono opere stupide che verranno affrontate nel modo giusto. Ma questo sarà compito dei ministri”. Lo afferma Alessandro Di Battista in diretta facebook dall’America Latina ha risposto all’appello lanciato dal governatore della Puglia Michele Emiliano, che su twitter ha chiamato in causa direttamente l’ex deputato 5 stelle su Facebook. Di Battista ha commenta poi anche il botta e risposta tra il governatore il ministro per il Sud Barbara Lezzi “Barbara è stata bravissima, l’ha messo al suo posto”