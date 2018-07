Arcelor-Mittal conferma i 4000 esuberi e dopo la giornata d’incontri, prima con i sindacati e poi con l’acquirente indiano, il ministro Luigi Di Maio è tutt’altro che soddisfatto. “abbiamo letto le 23.000 pagine e al momento il piano ambientale non è soddisfacente, aspettiamo proposte, consapevoli – e su questo do ragione ai sindacati che i tempi sono strettissimi. Noi siamo molto esigenti e sul piano occupazionale da Mittal ci attendiamo qualche passo in avanti”