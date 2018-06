A percepire il vitalizio sono oggi circa circa 2.600 ex parlamentari tra Camera e Senato, per una cifra che nel 2016 ha raggiunto i 193 milioni di euro. Il testo prevede che le nuove norme entrino in vigore dal 1° novembre. Il ministro per i rapporti con il Parlamento: "Aboliti in una stanza chiusa, con lo stesso metodo con cui sono stati introdotti". Ecco l'iter e i tempi "dettati" da Fico. Alcuni assegni rischiano un decurtamento fino all'80%

È il giorno del primo passo per il taglio dei vitalizi. Si apre con l’ufficio di presidenza convocato da Roberto Fico l’iter che porterà al taglio delle pensioni d’oro degli ex parlamentari per un risparmio che si aggirerà attorno ai 30 milioni l’anno. Lì il presidente della Camera presenta il testo che è stato predisposto – anche grazie alla “collaborazione istituzionale” di Inps e Istat – dando il là a un calendario che il Movimento Cinque Stelle si augura sia veloce e possa chiudersi entro la fine di luglio o al massimo prima della pausa estiva. Anche perché, si legge nel testo della delibera, è previsto che le nuove norme entrino in vigore dal 1° novembre.

“Ogni promessa è debito. L’abolizione dei vitalizi sarà presentata in ufficio di presidenza, dove sono stati introdotti. In una stanza chiusa, li aboliremo con lo stesso metodo con cui sono stati introdotti. Sarà un simbolo per far capire che l’era dei privilegi è finalmente finita”, dice a Radio Capital il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Un “simbolo”, appunto, per il M5s. Una bandiera da esporre dopo l’annuncio di Fico fatto subito dopo la sua elezione.

A percepire il vitalizio sono oggi circa circa 2.600 ex parlamentari tra Camera e Senato, per una cifra che nel 2016 ha raggiunto i 193 milioni di euro. Superiore l’importo totale negli anni successivi: nel 2017 ha toccando quota 206,28 milioni di euro. Secondo la stima fatta dall’Inps, nel 2018 i vitalizi dovrebbero dovrebbe crescere ancora raggiungendo i 206,94 milioni. Cifre che giustificano la battaglia annunciata dai diretti interessati. L’Associazione degli ex parlamentari ha infatti convocato una conferenza stampa per denunciare quello che definiscono un “attentato allo Stato di diritto“, La paura è che si cominci dai vitalizi per poi puntare al “vero obiettivo, ovvero le pensioni”. Nel frattempo, al Senato, la questione è bloccata: il presidente Maria Elisabetta Casellati sarà in missione all’estero per l’intera settimana e anche per una questione di numeri lì il percorso pare più accidentato.

“È una giornata storica per il Paese, finalmente possiamo tornare a dare dignità alla politica”, esulta il questore di Montecitorio Federico D’Incà del M5S poco prima che il provvedimento venga incardinato per poi dare un termine alla presentazione degli emendamenti. Il calendario fissato dalla presidenza prevede che il testo venga votato nella settimana tra il 9 ed il 13 luglio, mentre gli emendamenti potranno essere presentati entro giovedì. La novità fondamentale è che gli assegni saranno ricalcolati tutti sulla base del metodo contributivo. La riforma nella sua prima fase porterà a un risparmio che dovrebbe aggirarsi intorno a una forbice che va dai 30 ai 40 milioni di euro.

Misure meno pesanti dovrebbero poi essere previste per gli assegni più bassi. Sarà fissato poi un tetto massimo per evitare che il ricalcolo del trattamento già esistente possa trasformarsi in una ‘pensione d’oro‘, cioè essere maggiore rispetto al vitalizio finora percepito. Alcuni assegni rischiano un taglio tra il 50 e l’80% mentre la maggioranza degli assegni, circa 700, potrebbero essere ridotti tra il 20 e il 50%. Non dovrebbero essere toccate invece le pensioni di reversibilità percepite da coniugi dei parlamentari deceduti e dai loro figli minorenni o disabili.