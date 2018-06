Mentre il presidente degli Stati Uniti faceva retromarcia sulla separazione dei bambini migranti dalle proprie famiglie, Melania Trump è volata in Texas per visitare uno dei centri di detenzione al confine con il Messico. Un gesto arrivato dopo la sua prima “dichiarazione politica” in cui sosteneva come fosse “inaccettabile separare migranti dai figli”. Ma a colpire l’opinione pubblica è stato anche un dettaglio (che poi tanto dettaglio non è): la giacca indossata da Melania recitava sulla schiena la scritta “Non mi importa proprio niente, e a te?” (“I really don’t care. Do u?”, ndr).

Un vero e proprio giallo, che ha sollevato le domande della stampa Usa: la frase si riferisce al marito Trump dopo le polemiche dei giorni scorsi? O forse è una “caduta di stile” in una visita tanto delicata come quella in Texas (nonostante il passato da modella della first lady)? A sgombrare il campo dai dubbi è stato lo stesso presidente statunitense, che in un tweet ha spiegato che il messaggio “si riferisce alle fake news dei media. Melania ha imparato quanto sono disonesti e davvero non le importa più”.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 giugno 2018

La dichiarazione di Trump smentisce di fatto quanto dichiarato in un primo momento dalla portavoce di Melania, Stephanie Grisham, che si era affrettata a placare le polemiche negando le ricostruzioni dei media e della rete. “È una giacca. Non c’era nessun messaggio nascosto. Dopo l’importante visita di oggi in Texas spero che i media non scelgano di concentrarsi sul suo abbigliamento“.

Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids – rather than speculate & focus on her wardrobe – we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 21 giugno 2018

A fronte a tutto questo, Melania continua a tacere. E, incurante delle polemiche, ha indossato la stessa giacca anche quando è scesa dall’aereo di ritorno dal Texas. Forse per ribadire con ancora più convinzione che quel messaggio non è affatto casuale. E deve essere letto dal suo destinatario.