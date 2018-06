E' l'invito rivolto dal capo politico all'assemblea dei gruppi del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato: "Il Movimento è nato per cambiare il Paese. Ora siamo maggioranza, non ci sono più scuse"

Bisogna ascoltare i consigli ma “non i piagnistei“, perché per il M5s è arrivato il momento di “fare i fatti“. E’ l’invito rivolto da Luigi Di Maio all’assemblea dei gruppi del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato. “Adesso dobbiamo fare i fatti, siamo al governo e i fatti li fanno anche i parlamentari che devono lavorare nelle commissioni e approvare le leggi”, ha detto il vicepremier.

“Il Movimento è nato per cambiare il Paese. Noi ora siamo maggioranza, non ci sono più scuse, o ottieni i risultati o non li ottieni. Con le proposte di legge, gli emendamenti e l’azione di governo si cambia il Paese”, ha proseguito il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. Che in risposta ai malumori interni filtrati nelle ultime ore ha affermato: “Voglio ascoltare i consigli, non i piagnistei, perché ora dobbiamo pensare a lavorare”.