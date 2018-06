“Abbiamo chiesto al ministro della Giustizia Bonafede di venire a relazionare in Parlamento visto che l’avvocato Lanzalone (premiato con la presidenza di una municipalizzata dal nuovo che avanza) che passava le cene a fare accordi con la Lega o discutere di nomine con Casaleggio è stato portato nel Movimento Cinque Stelle proprio dal Guardasigilli”. Lo ha scritto Matteo Renzi nella enews, per poi ribadirlo in un video su Facebook. “Chi ha portato l’avvocato Lanzalone al cospetto ella Raggi, a decidere dello stadio? È importante vedere Bonafede se il coraggio avrà il coraggio di venire in Senato a chiarire?” sottolinea l’ex-segretario Pd