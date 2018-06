“Vertice Macron-Conte da annullare? Se i francesi avranno l’umiltà di chiedere scusa, amici come prima. Però gli insulti da parte di chi respinge e chiude i porti non li accettiamo”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine dell’assemblea di Confesercenti, sullo scontro diplomatico e politico tra Italia e Francia. “M5s commissariato con il Cipe a Giorgetti? Ma no, loro vogliono vederci chiaro su costi e tempi su alcune opere, su questo siamo con loro”, ha poi aggiunto. E sullo scontro evocato con Silvio Berlusconi, dopo la scelta di lasciare la delega sulle telecomunicazioni al M5s, Salvini ha tagliato corto: “Il leader di FI deluso da me? Va tutto bene”.