Alessandro Di Battista, in viaggio negli Stati Uniti con la compagna e il figlio, ha rotto il silenzio sulla vicenda Aquarius e sulla gestione del governo M5s-Lega dei flussi migratori. In un video pubblicato su Facebook, alle domande dei presenti che gli chiedono di esprimere la sua opinione, risponde: “Sono d’accordo con Toninelli (ministro delle Infrastrutture, ndr). Quella intrapresa dall’esecutivo è l’unica strada possibile. E sono convinto che non si tratti di razzismo“.