“La Francia lo aveva già fatto e non mi pare sia successo niente. Quanto fatto da Salvini è una cosa straordinaria. E’ un punto e a capo attorno a tutto a quello che riguarda l’immigrazione. Adesso qui sono stravolti, tutti hanno paura che l’Italia non sia più l’hotspot di tutti. L’Italia ha alzato la voce e Salvini ha fatto bene”. Così l’eurodeputata del PPE, Alessandra Mussolini, sulla questione della nave Aquarius. E sui minori e le donne presenti su quella nave dice: “Io non lo so se fuggono davvero o se sono dei pass per andare indisturbati. Sembrano quasi degli scudi. Interroghiamoci”.