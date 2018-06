Il vicepremier Luigi Di Maio con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede























































Dopo il margine rassicurante dei 171 sì incassati a Palazzo Madama, per il governo Conte è il giorno della fiducia alla Camera dove Lega e M5s cercano il via libera definitivo all’esecutivo nato sulla base del contratto siglato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il dibattito in Aula, al via alle 9, verrà seguito nel primo pomeriggio dalla replica del presidente del Consiglio, dalle dichiarazioni di voto (15,45) e dalle votazioni (17,45). Gli iscritti a parlare nel dibattito di stamani sono 46.

Mentre in Aula sono in corso gli interventi, i mercati reagiscono con nervosismo: lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è tornato ad allargarsi sfondando quota 250 e Piazza Affari, dopo un’apertura in terreno positivo, ha virato verso il rosso sotto la spinta dei titoli bancari mentre le altre piazze europee tengono.

CRONACA ORA PER ORA

14.07 – Conclusa la discussione, replica di Conte e voto nel pomeriggio

Si è conclusa nell’Aula della Camera la discussione generale sulla fiducia al governo Conte. La seduta riprenderà, come previsto dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, alle 15,40 – con diretta Tv -, quando ci sarà la replica del presidente del Consiglio cui seguiranno le dichiarazioni di voto dei gruppi. Alle 17,45 è previsto l’inizio della chiama dell’appello nominale.

13.50 – Rampelli (Fdi): “No alla fiducia”

Fdi è fuori da questa maggioranza bifronte e non darà la sua fiducia al governo Conte”. Lo annuncia nell’Aula della Camera il capogruppo Fabio Rampelli nel dibattito sulla fiducia. Ricordando che il capo dello Stato, “che pure ringraziamo, non è stato capace di dare l’incarico al centrodestra che ha vinto le elezioni”, Rampelli sottolinea: “non è normale che i cittadini votino per dei candidati premier indicati dai partiti e poi si trovino un premier espresso dall’estabilishment, non eletto dai cittadini”

13.12 – Fraccaro si dimette da questore della Camera

“Ho consegnato le mie dimissioni da Questore della Camera. È doveroso farlo per una questione di coerenza e rispetto. Lascio il ruolo sapendo di aver ultimato la delibera sui vitalizi e passo il testimone ai miei colleghi M5s. Ora darò il massimo impegno come ministro”. Lo scrive il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, in un tweet con cui posta anche la sua lettera di dimissione da questore della Camera.

12.57 – Magi (PiùEuropa) a Conte: “E’ mai stato in un carcere?”

“Presidente Conte, lei è mai stato in un carcere italiano? Lo sa quale ruolo hanno avuto le forze che lo sostengono nell’affossare la riforma dell’ordinamento penitenziario? E’ incredibile che lei nel suo discorso di ieri non abbia mai menzionato la frase ‘Stato di diritto'”. Lo ha detto nell’aula della Camera Riccardo Magi di +Europa e segretario di Radicali italiani, intervenendo in discussione generale sulla fiducia al Governo Conte.

12.53 – Fico richiama Salvini: “Sieda ai banchi del governo”

E Roberto Fico richiamò Matteo Salvini: “E’ senatore, deve sedersi ai banchi del governo”. Il siparietto avviene nell’Aula della Camera mentre Walter Rizzetto ribadisce che Fdi non voterà la fiducia al governo. Il leader della Lega e vicepremier, da poco arrivato nell’Emiciclo, saluta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Luigi Di Maio; poi si sposta ai banchi da deputato a parlare con i suoi. Ma il presidente della Camera lo richiama: “Lei è senatore, deve sedersi ai banchi del governo…”. E mentre Salvini va al suo posto, Rizzetto chiosa: “Magari è diventato deputato…”.

12.45 – Vitiello Ex M5s-Maie: “Fiducia al governo”

“Prendo la parola a nome della componente cui appartengo per rappresentare la coerenza della missione politica intrapresa da tutti noi sin dal giorno in cui abbiamo accettato la candidatura offerta dal Movimento: la nostra scelta è stata motivata dalla profonda convinzione che la politica tradizionale di questi ultimi anni ha fallito e che occorreva – e occorre – rimettere al centro di ogni programma le esigenze e i problemi concreti di tutti i cittadini e non gli interessi del singolo”. Lo afferma Catello Vitiello deputato del gruppo Misto-Maie durante il suo intervento alla Camera.

12.30 – Sisto (Fi): “Giustizia? Terrificante voce Di Matteo, massacra diritto difesa”

“Nel contratto si confonde il potere con il governo, possiamo muovere al contratto le stesse critiche al governo Renzi. Parlate di carcere “vero”, espressione terrificante: più pene, abbassare età di imputabilità. Negate i fondamenti, così torniamo indietro di 50 anni. La ragionevole durata di un processo è un diritto del cittadino. Date alle procure il governo di questo Paese. Saremo vigili sulle voci terrificanti che vogliono al ministero della Giustizia persone come il pm Nino Di Matteo e altri, che hanno massacrato il diritto di difesa dall’alto di un concorso che hanno vinto. Proponete un fiume di giustizialismo sul quale l’Italia deve galleggiare: fuggiranno non solo gli investitori, ma anche gli italiani”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, durante il suo intervento in Aula riferendosi alle indiscrezioni che vorrebbero il magistrato antimafia, protagonista del processo Trattativa Stato-Mafia, nell’organico del ministero.

12.28 – Stefani: “Non c’è divisione aree Nord-Sud con la Lezzi”

“Non è che perché sono della Lega mi occupo delle Regioni del Nord, non c’è una divisione delle aree” Nord e Sud fra il ministero delle Autonomie regionali e quello del Sud perché il primo “riguarda tutta l’Italia, la ragione delle autonomie ha senso quando lavori per tutta l’Italia”. Così il ministro delle Autonomie regionali Erika Stefani, interpellata alla Camera.

11.52 – Martina: “È un governo di destra, abbiate il coraggio di dirlo”

“Daremo battaglie se presenterete un condono mascherato, se discriminerete i bambini in base alla nascita, se chi guadagna di più pagherà di meno. Altro che destra e sinistra non ci sono più. Questo è un governo di destra, dovete avere il coraggio di dirlo. Lo si è capito dalle dichiarazioni suscitate in Europa e Oltreoceano. Difenderemo la collocazione internazionale dell’Italia, che dal 1948 ha garantito cooperazione e pace: è la nostra storia, il nostro futuro”, ha attaccato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, durante il suo intervento in Aula. “Lei – ha detto rivolgendosi a Conte – ha definito il governo populista. Populista non è popolare. Populista è colui che soffia sul fuoco”.

11.50 – Martina: “Grazie a Mattarella, chiedete scuse per le ingiurie”

Aprendo il suo intervento in Aula il segretario del Pd, Maurizio Martina, ha voluto ringraziare il Capo dello Stato di fronte alle “ingiurie e le provocazioni” che “gli avete rivolto negli scorsi giorni”. L’ex ministro ha anche ringraziato la senatrice a vita Liliana Segre e ha voluto ricordare l’immigrato ucciso in Calabria negli scorsi giorni.

11.33 – Domani probabile Consiglio dei ministri

“Penso proprio di sì”, risponde così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro a chi gli chiede se domani, prima che il premier Giuseppe Conte parta per il G7, sia previsto un Consiglio dei ministri.

11.29 – Fraccaro: “Poche leggi ma fatte bene”

“Puntiamo a fare poche leggi e fatte bene, non dobbiamo correre nell’approvazione delle leggi e credo che gli italiani capiranno se ci metteremo qualche mese in più”. Lo dice ai cronisti in Transatlantico il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. E il ministro, sul fronte delle opposizioni, sottolinea: “Speriamo di lavorare in maniera costruttiva, cerchiamo di far lavorare in maniera collaborativa il Parlamento, la scorsa legislatura non è stato possibile”.

11.20 – Bonafede: “Io manettaro? Accuse campate per aria”

Un Guardasigilli manettaro? “Chi lo dice non conosce la mia storia professionale e politica, né tantomeno il lavoro portato avanti in commissione Giustizia” nella scorsa legislatura, un’accusa, dunque, “totalmente campata per aria”. Lo dice il neo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo alle domande dei cronisti in Transatlantico a Montecitorio. A chi gli chiede quanto incida il rapporto con la Lega sui temi di sua competenza, “abbiamo affrontato la giustizia nel contratto di governo – ricorda – e ne è venuto fuori un programma validissimo”.

11.02 – Ascani: “Nel discorso di Conte né cultura né scuola. Un mero esecutore”

La deputata del Pd, Anna Ascani, renziana, dice in Aula che nel discorso di Conte “non c’è una parola su cultura e scuola, se fosse stato per lei magari le avrebbe inserite, ma essendo un mero esecutore le tocca riportare qui quello che altrove è stato deciso”. Il Mibact, ha aggiunto, “lo abbiamo considerato il primo ministero del Paese, voi minacciate di togliere la “t”, che sta per turismo, per darlo all’Agricoltura per questioni poltronistiche”.

10.53 – Toninelli al Fatto.it: “Tav? Potrebbe non passare un treno”

“Ricordo che sul contratto di governo è indicata la rivalutazione di questo progetto. Insieme anche alla Lega lo rivaluteremo, però carte e conti alla mano: valutazioni giuridiche e tecnico-scientifiche”. Così Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture, all’inaugurazione del Salone dell’auto al Valentino a Torino, ai cronisti che gli fanno notare che sulla Tav in Consiglio regionale del Piemonte la Lega ha votato ieri a favore di un odg a sostegno dell’opera, con Pd e Fi. Al Fatto.it, il ministro ha aggiunto: “Chiamparino fa sempre battute simpatiche, ma gli direi di stare tranquillo. Potrebbe non esserci mai, su quella linea, un treno che passa sul suo corpo”, ha detto con una battuta rispondendo al presidente della Regione Piemonte che ieri in Consiglio Regionale ha affermato “dovranno passare sul mio corpo per fermarla”.



di Simone Bauducco

10.42 – Di Maio: “Democrazia è fiducia delle leggi”

“Questo è uno dei libri più belli che ho letto, uno di quelli che ha fatto crescere in me la passione per la partecipazione politica. Questo è uno dei miei passi preferiti ‘Che cosa vuol dire libertà, che cosa vuol dire democrazia? Vuol dire prima di tutto fiducia del popolo nelle sue leggi: che il popolo senta le leggi dello Stato come le sue leggi, come scaturite dalla sua coscienza, non come imposte dall’alto'”. Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, citando Piero Calamandrei ed il suo libro ‘Lo Stato siamo noi’, rispondendo implicitamente alle polemiche degli scorsi giorni sulla sua frase “da oggi lo Stato siamo noi”.

10.40 – Ruocco (M5s): “Il Pd non conosce il contratto”

“Il Pd non conosce il nostro contratto, soprattutto nella parte fiscale. Oggi il contribuente non sa quanto e quando pagare, noi porteremo la semplificazione perchè il fisco deve essere qualcosa di chiaro, diverso dal brutto film che abbiamo visto fino ad ora”. Lo dice nell’Aula della Camera Carla Ruocco di M5S intervenendo nel dibattito sulla fiducia. “Appoggiamo passo per passo questo nuovo percorso di cambiamento chiesto dai cittadini che per troppo hanno subito la incuria di una classe politica che per fortuna finalmente oggi è tramontata”, conclude.

10.33 – Marattin (Pd): “Flat tax alle imprese? Giocate con le parole”

Il deputato dem Luigi Marattin, nel suo intervento, ha attaccato il governo perché “le imprese sono oggetto di flat tax dagli Anni Settanta” e “oltretutto – ha aggiunto – c’è l’Iri, l’ha introdotta il governo Renzi”. L’ex consigliere di Palazzo Chigi, rivolgendosi al presidente del Consiglio, ha detto che i “temi economici sono stati trattati con approssimazione e talvolta con non conoscenza”.

10.22 – Mulè (Fi): “Sulle Grandi opere vi tremano le gambe”

Il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè attacca il Governo nel corso del suo intervento perché “su infrastrutture e Grandi opere vi tremano le gambe”: “Volete portarci nel Medioevo, un’epoca oscurantista nella quale forse a voi piacerebbe vivere”. Nei suoi 7 minuti, l’ex direttore di Panorama ha più volte invitato l’esecutivo “a mettersi d’accordo” perché “state giocando con il futuro dell’Italia”. “Nel suo discorso più che Dostoevskji ho sentito Cetto Laqualunque, un filosofo che probabilmente lei avrà incontrato in uno dei suoi viaggi in America”, sostiene ironicamente il portavoce dei parlamentari forzisti.

10.10 – Verini (Pd): “Preoccupati per i silenzi”

“Siamo preoccupati per i silenzi, e anche per le cose dette sulla giustizia, della lotta alla corruzione e alle mafie, ci saremmo aspettati un impegno, pur con delle correzioni,sulla strada intrapresa sulla riforma della giustizia”. Lo ha detto il deputato del Pd, Walter Verini, nel corso del dibattito sulla fiducia in Aula alla Camera. “È il Pd a sfidarla, presidente, nella lotta alla corruzione”, ha concluso Verini.

10.14 – Spread Btp-Bund oltre 250 punti

Lo spread vola a 253 punti base, riavvicinandosi ai livelli di guardia della scorsa settimana, sui timori per il programma economico del governo Conte e per l’avvicinarsi dell’addio della Banca centrale europea al quantitative easing. Il rendimento del decennale italiano è al 2,9%. (Qui gli aggiornamenti)

10.08 – Avvenire: “Visione povera, inquisitore con ideali”

“Quello tratteggiato da Conte è il trionfo del pragmatismo, venato però da parecchio giustizialismo: tra inasprimenti di pena, più carceri e meno misure alternative, legittima difesa allargata e agenti provocatori, infatti, più che un avvocato pare – a tratti – di ascoltare un inquisitore”. Così in un editoriale intitolato ‘La visione povera. Governo: umiltà e pragmatismo, ma pochi ideali’, questa mattina il quotidiano della Cei, Avvenire, commentando il discorso del premier Conte ieri al Senato.

10.06 – Tasso (Maie): “Voto a favore”

Chiudendo il proprio intervento alla Camera, l’onorevole Antonio Tasso, eletto con il M5s ma allontanato per la vicenda dei cd taroccati e iscrittori al Movimento italiani all’estero, ha annunciato il proprio voto favorevole al governo Conte.

9.44 – Lupi: “Questo esecutivo non è male assoluto”

“Voteremo contro, perché il programma è espressione assoluta di una guida pentastellata. Ma non bisogna commettere l’errore che oggi sta facendo la sinistra: questo governo non è il male assoluto. Noi voteremo contro ma faremo opposizione intelligente, perché riteniamo che la proposta legastellata riporti le lancette indietro. Dopodiché occorre fare un ragionamento”. Lo dice al Corriere della Sera, Maurizio Lupi, deputato e coordinatore nazionale di Noi con l’Italia.

9.42 – Delmastro (Fdi): “Reddito cittadinanza è metadone di Stato”

“Il reddito di cittadinanza è un metadone di Stato, più adatto alle Bahamas che all’Italia”, lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Sandro Delmastro Delle Vedove concludendo il suo intervento in Aula.

9.39 – Bossi: “Governo? Non so quanto durerà”

“Il contratto che abbiamo siglato qualche problema ce lo porta. Sono questioni forse più tattiche che strategiche. Dopodiché non saprei dire davvero se reggerà. Però la vedo dura se sin da subito non si fanno azioni di vero cambiamento”, lo dice a Repubblica Umberto Bossi. Il Senatùr attacca quindi il Mezzogiorno: “Il Sud non è ancora convinto della necessità di un cambiamento reale. Che non si può ancora e solo chiedere e ricevere soldi dallo Stato centrale. I voti alla Lega, al sud, ci sono andati per altri motivi, non per questa volontà”.

9.33 – Castelli (M5s): “Fdi nel governo? Lo escluderei”

“Io mi sento di escluderlo”. Queste la risposta di Laura Castelli, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ad Agorà, il programma di Rai Tre, alla domanda se Fratelli d’Italia entrerà mai a far parte del governo.

9.24 – Giorgis (Pd): “Uno dei governi più a destra della storia”

“Inizia oggi uno dei governi più a destra e anti-europeisti della nostra storia. Il governo non dice una parola sull’esigenza del ritorno nella società dei carcerati e non dedica una parola di umana compassione nei confronti di coloro che fuggono dalla miseria. Il profilo economico di questo governo è illiberale, confuso e contradditorio”, lo ha detto il deputato Pd Andrea Giorgis nel corso del suo intervento alla Camera, criticando anche la Lega per le posizioni sullo Ius soli.

9.15 – Via al dibattito a Montecitorio

Al via nell’Aula della Camera la discussione sulla fiducia al governo Conte. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte siede ai banchi del governo accanto a Luigi Di Maio; assente l’altro vicepremier Matteo Salvini.

9.11 – Salvini: “Smonteremo la Fornero”

Smontare la legge Fornero “è un impegno sacro”. Lo ha ribadito il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando della riforma del sistema pensionistico. “L’impegno è di smontarla pezzetto per pezzetto – ha aggiunto – ripartendo da quota cento ed avendo l’obiettivo di tornare a quota 41 anni di contributi”.

9.07 – Piazza Affari apre positiva, poi vira in negativo

Nel giorno del varo definitivo dell’esecutivo, Piazza Affari apre in cauto rialzo: in apertura l’indice Ftse Mib guadagna lo 0,3% a 21.814 punti. Poi la virata in terreno negativo, spinta dai titoli bancari che perdono tutti terreno. (Qui gli aggiornamenti)

9.04 – Salvini: “Con flat tax ci guadagnano tutti”

Con la flat tax “ci guadagnano tutti”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Anch’io a chi gli chiedeva se la riforma fiscale ipotizzata nel contratto fosse iniqua e consentisse maggiori guadagni ai ricchi. “Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più – ha aggiunto il ministro – Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Ma l’assoluta intenzione è che tutti riescano ad avere qualche lira in più in tasca da spendere”. Perché il problema del nostro paese, ha concluso Salvini, “è che le esportazioni vanno bene grazie ai nostri eroici imprenditori, che nonostante tutto e tutti tengono alto il made in Italy nel mondo, ma devono tornare a comprare anche gli italiani. E per farli tornare a comprare occorre che tornino a lavorare dignitosamente e che abbiano in tasca qualche lira”.