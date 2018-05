CRONACA ORA PER ORA - Il leghista dice no a M5s. Giorgetti: “Allo studio percorso per elezioni a settembre”. Cottarelli vede Mattarella in un incontro informale e poi fa sapere di essere in attesa "di evoluzioni per la nascita di un esecutivo politico". Il premier incaricato al Colle per mezz’ora

Matteo Salvini in piazza chiude alle trattative per il ritorno del governo gialloverde, ma intanto il premier incaricato Carlo Cottarelli resta in attesa “delle evoluzioni per un esecutivo politico”. Si allungano ancora i tempi della crisi politica italiana: ieri sera Luigi Di Maio ha archiviato la strada dell’impeachment per il capo dello Stato e dato la sua “disponibilità a collaborare”, questa mattina l’ex commissario al Quirinale è andato al Colle dove ha avuto un incontro di circa mezz’ora.

La scelta di prendere tempo e di non presentare (per il momento) la lista dei ministri sarebbe motivata dal fatto che potrebbero evolvere altri scenari e la maggioranza parlamentare riuscire ad esprimere un esecutivo. La linea dei 5 stelle è quella di tornare a chiedere di far partire il governo Conte oppure le elezioni. Mentre la Lega, in una nota ufficiale, ha specificato che non ostacoleranno “soluzioni rapide per affrontare le emergenze”, ma sia data “la parola agli italiani il prima possibile”. Una posizione confermata anche dal leghista Giancarlo Giorgetti, intervistato da ilfattoquotidiano.it: “Dovremo studiare un percorso ordinato verso elezioni il prima possibile”. Nelle scorse ore proprio il deputato braccio destro di Salvini era stato al centro della riapertura delle trattative: secondo le indiscrezioni ha visto Mattarella e pure Cottarelli. Se non fosse effettivamente lui la guida a cui affidare il governo politico, l’altra ipotesi è quella di far partire l’esecutivo neutrale per arrivare al voto in autunno.

Effettivamente nella notte si era ipotizzato che davvero il tavolo M5s-Lega potesse ripartire. Ma questa mattina è stato il leader del Carroccio a chiudere, almeno pubblicamente, lo spiraglio: “Di Maio riapre? A chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato”. Salvini nel corso di una diretta Facebook dal mercato di Pisa ha dichiarato: “Io ho una dignità e una serietà, abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze, ministeri per mantenere la parola data agli italiani, ci hanno detto no, no, no. Ora spieghi Mattarella come uscirne, noi a disposizione per accompagnare il Paese al voto il prima possibile”. E ha anche rilanciato l’iniziativa della Lega: “Andremo in piazza per chiedere l’elezione diretta del presidente della Repubblica“. A chi gli chiede se un governo M5s-Lega non sia più possibile, ha risposto: “Ma ci abbiamo lavorato un mese, ci hanno detto questo ministro non va bene, quell’altro ministro non va bene, deve essere simpatico alla Merkel, a Macron, ai commissari europei. Ragazzi, l’Italia non è un paese schiavo di nessuno. I tedeschi si facciano gli affari dei tedeschi, i francesi gli affari dei francesi che all’Italia pensiamo noi. Sono stato per settimane a Roma cercando di costruire un governo, è stato uno sforzo inutile torno in mezzo agli italiani e quello che non ci hanno fatto fare settimana scorsa lo faremo a furor di popolo tra due-tre mesi”.

CRONACA ORA PER ORA

Ore 12.30 – Salvini: “La dignità non vale 10 ministeri”

Il governo “ho voglia di farlo ma senza mai svendere la mia e la vostra dignità. La dignità non vale 10 ministeri”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che poi, ha aggiunto: “Quando ci hanno detto di togliere Savona, perché avrebbe detto qualche parola contro l’euro, ho detto no”. “Stiamo morendo di vincoli europei e di assurdità europee, se voglio cambiare le regole in Ue con chi lo faccio con l’ennesimo servo? No, scelgo uno con le spalle larghe e senza debiti con nessuno”, ha aggiunto.

Ore 12.10 – Di Maio: “Due strade, o parte il governo Conte o torniamo al voto”

“Noi siamo stati responsabili e chiamiamo tutti alla responsabilità”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico M5s, conversando con l’Agi a Montecitorio. “Crediamo che il più grande errore sia stato quello di respingere il governo del cambiamento 48 ore fa. Ora ci sono due strade: o far partire il governo Conte con una soluzione ragionevole o si va al voto subito” osserva ancora Di Maio, di fatto replicando indirettamente a Salvini che vorrebbe votare in autunno e non a luglio.

Ore 11.50 – Lega: “Non ostacoleremo soluzioni rapide per affrontare le emergenze, ma al voto prima possibile”

“Dal 4 marzo per dare un governo al Paese abbiamo provato tutto, abbiamo rinunciato alle presidenze di Camera e Senato, alla presidenza del Consiglio. Abbiamo provato la strada con il centrodestra e poi con il M5s. A questo punto non ostacoleremo soluzioni rapide per affrontare le emergenze ma ridiamo la parola agli italiani il prima possibile”. E’ questa, a quanto si apprende da fonti leghiste, la posizione delle ultime ore del partito di Matteo Salvini sulla crisi di governo.

Ore 11.35 – Cottarelli attende sviluppi su esecutivo politico

In riferimento ad alcune ricostruzioni apparse sulla stampa, in ambienti vicini al presidente del consiglio incaricato Cottarelli si fa osservare: “Durante l’attività del Presidente del Consiglio incaricato per la formazione del nuovo Governo sono emerse nuove possibilità per la nascita di un Governo politico. Questa circostanza, anche di fronte alle tensioni sui mercati, lo ha indotto – d’intesa con il Presidente della Repubblica – ad attendere gli eventuali sviluppi”.



Ore 11 – Buffagni (M5s): “Una maggioranza parlamentare c’è, non voglio che la Trojka arrivi in Italia”

“Una maggioranza parlamentare c’è, non voglio che la Trojka arrivi in Italia. Salvini chiede il voto? Se non ci sono alternative e se non c’è un governo si vota…”. Lo dice il deputato M5S Stefano Buffagni arrivando a Montecitorio.

Ore 10.40 – Di Maio alla Camera

Ore 10.30 – Salvini: “Di Maio riapre? Non siamo al mercato”

La riapertura di Di Maio? Non siamo al mercato ed è anche una questione di dignità. Abbiamo provato a fare un governo con il centrodestra e poi con i cinque stelle ci hanno sempre detto no. Non svendiamo l’Italia”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Pisa. “Leggo anche importanti commentatori che sui giornali mi chiedono di fare un gesto nobile chiedendo aiuto al Pd e allora voglio dire chiaro e tondo che noi non faremo mai un governo con Renzi e con il Pd”, ha concluso.

Ore 10 – Tajani: “Spero che non si vada a votare a luglio”

“Spero che non si vada a votare a luglio. Ve le immaginate la ricadute sull’affluenza? Si rischia un voto falsato”. Così in un’intervista al Corriere della Sera Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo. “Noi abbiamo fiducia nel capo dello Stato. Se Mattarella decide di sciogliere le Camere, allora la mia speranza è che si vada al voto col centrodestra unito. Non ci opporremmo alla nascita di un governo M5s-Lega, come abbiamo spiegato nelle settimane passate. Ovviamente, non voteremmo la fiducia a quel governo ma ci limiteremmo a sostenere in Parlamento solo i provvedimenti che ci convincono, quelli che stavano nel programma del centrodestra”.

Ore 9.50 – Il leghista Centinaio: “Per noi Savona è il ministro dell’Economia”

“Per noi Savona è il ministro dell’Economia”. Lo ha detto Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega al Senato, ad Agorà su Rai Tre. “Noi riteniamo che il curriculum del professor Savona sia all’altezza di stare in quella squadra di governo – ha proseguito Centinaio – e ci sembra alquanto poco avveduto il fatto di continuare a ragionare solamente su un nome. Noi abbiamo presentato una squadra di governo perché secondo noi quella è la squadra migliore per portare avanti quel programma”. “Se il curriculum del prof. Savona è imbarazzante, io penso che il curriculum del 99% della classe politica italiana mette in imbarazzo il nostro Paese”, ha concluso.

Ore 9.45 – Il leghista Centinaio: “Voto in estate? No. In Parlamento una maggioranza esiste”

“E’ utile tornare al voto d’estate? “Assolutamente no. Ed è proprio per questo che noi stiamo continuando a dire che noi siamo disponibili ad andare al governo”. Lo afferma Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega al Senato ad Agorà Rai Tre. “Noi – prosegue – continuiamo a dire che una maggioranza in Parlamento esiste”

Ore 9.30 – Cottarelli alla Camera dopo colloquio con il Colle

Il premier incaricato Carlo Cottarelli è rientrato alla Camera, dopo circa mezz’ora di colloquio informale al Quirinale.