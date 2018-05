Avvicinato da due agenti per un controllo di routine, ricostruisce Le Soir, sarebbe riuscito a disarmare uno dei due e ad aprire il fuoco davanti al liceo Léonie de Waha. Testimoni: "Ha urlato Allah Akbar". Feriti altri due poliziotti, salvo un ostaggio

Prima le urla “Allah Akbar”, poi il poliziotto disarmato e gli spari. Ha fatto tre morti, Benjamin Herman. Non è conosciuto per radicalismo, ma sulla sparatoria di questa mattina a Liegi, davanti a un liceo, indaga la procura antiterrorismo belga. Perché l’uomo, nato nel 1982 e con un passato criminale comune, potrebbe essersi radicalizzato in prigione.

Herman era armato di un coltello e quando è stato fermato per un controllo si è impossessato dell’arma di un poliziotto con la quale ha fatto fuoco. Due agenti e un passante sono morti durante la sparatoria. Il killer è stato a sua volta colpito e ammazzato. Altri due agenti sono rimasti feriti durante la fuga dell’assalitore, che avrebbe preso in ostaggio una donna mentre tentava di evitare la cattura rifugiandosi nel liceo Léonie de Waha. Secondo i passanti, riporta Vtm News, l’uomo urlava “Allah Akbar”.

A confermare l’ipotesi che si sia trattato di terrorismo, sono giunte anche le parole di Eric Van Der Sypt: “Ci sono elementi che puntano nella direzione che questo sia un atto di terrorismo”, ha dichiarato il portavoce dell’ufficio della procura belga federale. L’autore della sparatoria di Liegi sarebbe uscito dalla vicina prigione di Lantin soltanto ieri per un congedo.