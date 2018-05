“Un governo Lega–Cinque Stelle? È destinato a durare molto, forse persino un’intera legislatura”. L’ex direttore del Corriere Paolo Mieli è ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico per discutere, insieme ad Antonio Padellaro, della “Strana coppia al governo”. “È ancora presto per giudicare Giuseppe Conte. E il primo presidente del Consiglio a cui capita che nell’atto stesso di essere scelto, la prima cosa che deve fare è affrontare una rogna. Se il governo nascerà sarà un giudizio positivo su di lui”. E sulla telefonata di ieri di Macron a Giuseppe Conte: “È un segno positivo, così cerca di rafforzarne l’immagine e aiutare il governo a mettersi in sella, cosa che conviene a tutti, non solo all’Italia”.