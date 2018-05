Ufficialmente trasportava elettrodomestici, in realtà il camion era carico di droga. Non freezer né lavatrici, ma oltre 2mila panetti di hashish per un peso complessivo di 240 chilogrammi di sostanza stupefacente. Il sequestro record di droga è avvenuto questa mattina a Venegono Superiore, nel Varesotto. Il rumeno che si trovava alla guida del mezzo pesante è stato arrestato.

Sul “corriere” sono tuttora in corso una serie di accertamenti per verificare la destinazione e la provenienza del carico di hashish, che presumibilmente avrebbe dovuto inondare il mercato della zona. Il camion sospetto, che stava attraversando il Varesotto, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Saronno, coordinati dal capitano Pietro Laghezza, per un controllo. A bordo c’erano numerosi pallet imballati e perfettamente sigillati, il cui peso, però, non corrispondeva a quanto dichiarato. Durante l’ispezione sono spuntati i panetti di droga.

Dalla prima pedana ispezionata, nella parte inferiore racchiusa da una gabbia in legno, sono stati scovati cinque voluminosi involucri confezionati con una spessa membrana di nastro adesivo, che a loro volta contenevano innumerevoli panetti di hashish. Il rumeno al volante non ha fornito alcuna indicazione rispetto alla droga trasportata. Secondo una stima approssimativa il valore di mercato della sostanza sequestrata si aggira attorno a un milione e 200mila euro.