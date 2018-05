La necessità di disinnescare le clausole di salvaguardia è messa nero su bianco anche nella relazione al documento presentata dalla relatrice Laura Castelli (M5S). Tra gli interventi da mettere in campo si citano poi "aiuti per le famiglie" e "contrasto alla disoccupazione". La prossima settimana in aula saranno presentati “pochi punti”: "l’esecutivo sarà più incisivo nella nota di aggiornamento"

La commissione speciale della della Camera ha dato via libera al Documento di economia e finanza del governo Gentiloni. La relazione al documento presentata dalla relatrice Laura Castelli (M5S), che la prossima settimana sarà in aula, ha ottenuto il voto favorevole dei pentastellati e della Lega, mentre il Pd si è astenuto e Forza Italia ha votato contro. Tra i contenuti c’è, come primo punto fermo, la necessità di evitare gli aumenti Iva. Castelli ha aggiunto che rispetto alla versione iniziale la relazione è stata arricchita di alcuni capitoli: “Abbiamo voluto sottolineare alcuni punti fermi come la scelta di non recepire il Fiscal compact” (forse il riferimento è al recepimento del trattato in quelli europei), e “il via libera ad alcuni atti comunitari che riguardano anche il Fondo monetario europeo. Agli investitori diciamo che la linea di demarcazione resta la politica monetaria europea”.

“Con futuri provvedimenti legislativi si provvederà a disinnescare in maniera puntuale le attuali clausole di salvaguardia, mantenendo ferma la volontà di non far gravare tali manovre sulle spalle dei cittadini”, si legge. Confermata quindi l’intenzione di cancellare gli aggravi di Iva e accise previsti per il prossimo anno. Tra gli interventi da mettere in campo si citano “aiuti per le famiglie” e “contrasto alla disoccupazione“.

Castelli ha anticipato che la risoluzione che sarà presentata nell’aula di Montecitorio sarà composta da “pochi punti condivisi” e “accogliente nei confronti degli altri”. Si procederà con ”lo stesso spirito che abbiamo utilizzato per questo documento, dove hanno partecipato all’aggiunta di punti tutte le forze politiche”, spiega l’esponente del Movimento 5 stelle. In ogni caso si tratterà di “segnali per cominciare” e “l’esecutivo sarà più incisivo nella nota di aggiornamento al Def”, che sarà presentata dopo l’estate e dovrà contenere tutta la parte programmatica, che il governo uscente ha lasciato da scrivere al prossimo inquilino di Palazzo Chigi.