“Il Pd dovrebbe vergognarsi perché ha buttato all’aria l’intesa con il M5s. Sono i padrini di battesimo di questo governo”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio presenta “B come Basta” edito da Paper First, e commenta così le trattative per il governo che vedono protagonisti in questi giorni il Movimento 5 Stelle e la Lega.