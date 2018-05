Matteo Salvini insiste per far partire un governo e sedersi al tavolo con i 5 stelle per parlare di riforme. Luigi Di Maio ribadisce il veto su Silvio Berlusconi e attacca ricordando quando il leader del Carroccio si diceva contrario all’alleanza con Forza Italia. “Si è piegato all’ex Cavaliere solo per le poltrone”, ha scritto su Twitter. A più di 50 giorni dal voto ancora si fatica a vedere una soluzione per la formazione dell’esecutivo. Dopo le dichiarazioni di Matteo Renzi in diretta tv e la conseguente chiusura del forno Pd-M5s, i grillini ora chiedono il ritorno alle urne. E il capo politico M5s chiede che Salvini faccia lo stesso. Ma dal fronte Lega arrivano richieste opposte per far partire l’esecutivo.

Lo scontro tra Lega e M5s è stato ancora una volta a distanza. Il leader del Carroccio ieri sera ha dichiarato di voler chiedere il pre incarico a Sergio Mattarella. Oggi ha ribadito l’invito ai 5 stelle per far partire un dialogo: “Sono umilmente a disposizione da oggi pomeriggio”, ha detto, “quando e dove si vuole, con chi si vuole, in diretta o non in diretta, a sederci attorno a un tavolo con il M5s partendo dalla riforma delle pensioni, del lavoro, del sistema fiscale, del sistema giudiziario, del sistema scolastico, punto per punti, senza professoroni, per decidere come si fanno queste riforme”. Quindi poco dopo Di Maio è intervenuto su Twitter: “Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!”, ha scritto su Twitter postando una dichiarazione del leader leghista del 2012 in cui diceva “no a possibili assi tra Carroccio e il Cavaliere”, ma anche “nessun leghista è disposto a puntare ancora su un’alleanza con Berlusconi”.