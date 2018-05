Il leader della Lega dice di voler provare a formare un esecutivo "fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra". E rigetta l'idea di un governo istituzionale, anche se non nega di aver avuto contatti con Renzi: "Mai con il Pd, l'ho detto prima delle elezioni". Messaggio a Di Maio: "Ha detto 'o governo con la Lega o governo con il Pd’. Amico mio, non funziona così"

No a un governo “istituzionale” perché significherebbe “stare insieme per fare nulla”. E mai “con la sinistra e il Pd”: “Si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c’è il voto”, anche se il M5s deve tornare “con i piedi per terra”. Matteo Salvini resta sulle posizioni già espresse in Molise prima del naufragio della seconda opzione sondata dal presidente della Repubblica e rilancia quando gli si chiede se si farà avanti per un preincarico: “Perché no?”, dice alla festa della Lega a Grumello del Monte, nel Bergamasco, ripetendo di voler cercare “fino all’ultimo” di dare un governo all’Italia: “Spetta al presidente della Repubblica, io sono pronto a qualunque cosa ci dica”.

Ma non parteciperà mai a un esecutivo retto da tutte le forze politiche, piuttosto, dice, “proverò a cercare in Parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all’ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli“. Del resto, spiega, “prima delle elezioni ho detto ‘mandiamo a casa la sinistra e il Pd'” quindi “mai andrò al governo con la sinistra e il Pd“. Anche se non nega di aver avuto scambi di sms con Matteo Renzi (“Mi scrivo con tutti”) il leader del Carroccio è netto: “Si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c’è il voto”.

E ribadisce che per il prossimo esecutivo “non dico o Salvini o nessuno, dico che io mi sento pronto per la squadra che abbiamo, il centrodestra. E se mi accorgessi che c’è qualcuno migliore per dare risposte agli italiani, farei anche 18 passi indietro“. Il messaggio al Movimento è chiaro: “Vediamo se qualcuno dei 5 Stelle dopo queste settimane torna coi piedi per terra e viene a un tavolo a ragionare sulle cose da fare ma con la squadra che ha vinto, il centrodestra – ha detto Salvini – Coi veti e i bisticci non si va da nessuno parte, l’ho detto a Di Maio ma anche a Berlusconi“.

La situazione però “non è facile” perché “per quasi due mesi abbiamo avuto qualcuno che diceva di voler dialogare con tutti, ma che il premier lo faceva lui e comandava lui”. Un chiaro riferimento a Luigi Di Maio, senza citarlo mai, che “ha aperto due forni, ha girato 18 panetterie per piazzare il suo pane”. “Questo qualcuno – ha concluso il segretario della Lega – ha detto ‘o governo con la Lega o governo con il Pd’. Amico mio, non funziona così“.