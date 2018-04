“O in poche ore se ne esce, o ci provo io ad andare al governo. E se va male si va a votare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il suo comizio in piazza a Isernia. “Stiamo facendo esercizio di pazienza e dialogo, perché ti alzi la mattina con Tizio che insulta Caio. Sto cercando di mettere d’accordo tutti, ma se non si muove nulla il governo lo metto in piedi io”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo comizio in piazza a Isernia. “E se non ce la facciamo si va alle urne”, ha aggiunto tra gli applausi.