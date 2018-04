Scrutinio verso la fine: Forza Italia al 9 per cento davanti alla Lega (8%). I 5 stelle sono primo partito (31%), ma non basta per vincere la poltrona di governatore. Ma il candidato grillino ad Agorà Rai3: "E' risultato storico, non fallimento"

In Molise il testa a testa si è trasformato in una vittoria del centrodestra con un distacco di quasi sette punti. L’azzurro Donato Toma è il nuovo presidente di Regione: batte il M5s e rilancia l’unità della coalizione: “Questo risultato fa capire che siamo uniti e nessuno ci può spaccare”, ha commentato anticipando le analisi di tutti i leader nazionali. Le elezioni locali, le prime di tre chiamate alle urne (mancano Friuli e Valle d’Aosta), che avrebbero dovuto sbloccare le trattative di governo, danno una spinta a destra e bloccano il Movimento 5 stelle che sognava di vincere per la prima volta la poltrona di governatore di Regione e ribadire la vittoria nazionale.

Quando lo scrutinio è quasi terminato, il forzista Donato Toma ottiene il 43,7 per cento, con Forza Italia al 9 per cento e Lega all’8. “Questo risultato fa capire che il centrodestra è unito e non si può spaccare”, è stato il primo commento all’agenzia Adnkronos. Dietro il 5 stelle Andrea Greco al 37,79%: i grillini sono il primo partito con oltre il 31 per cento delle preferenze, ma non riescono a portare a casa la guida della giunta regionale. Terzo il centrosinistra con Carlo Veneziale, al 16,9%, mentre il candidato di Casapound Italia Agostino Di Giacomo è allo 0,38%.

Erano chiamati alle urne 331 mila elettori, di cui 78.025 residenti all’estero. L’affluenza definitiva al voto è stata del 52,17%. A Campobasso ha votato il 62,69%, a Isernia il 59,67%. Nel complesso i votanti sono stati 173 mila contro i 182 mila delle scorse politiche.

Centrodestra esulta, Meloni: “Indicazione chiara per il Colle”

La vittoria di Toma è un segnale anche per le trattative di governo a Roma. La coalizione di centrodestra a pezzi, sfibrata da liti interne e infinite discussioni, ottiene un risultato che può dare una mano in vista dell’ottenimento di un incarico nazionale. Esulta la capogruppo alla Camera di Forza Italia Mariastella Gelmini: “La bellissima vittoria in Molise rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’ottimo stato di salute della coalizione di centrodestra. Altro che artifizio elettorale, caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne. Grazie al presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che con grande entusiasmo, con la sua presenza e con il suo carisma, ha dato il colpo d’ala decisivo per la volata finale”. Quindi ha detto: “E’ un segnale positivo per il Molise ma anche a livello nazionale. Il centrodestra unito si conferma prima forza politica del Paese, l’unica attraverso la quale potrà nascere il futuro governo, siamo pronti ad andare a Palazzo Chigi. Altre impervie strade tradirebbero il mandato degli elettori. Il voto di ieri è un nuovo fondamentale tassello per risolvere il puzzle dell’esecutivo, e i cittadini molisani hanno confermato quanto emerso dopo il 4 marzo”.

Un messaggio di compattezza della coalizione condiviso da tutte le forze: “La schiacciante vittoria del centrodestra in Molise”, ha scritto Giorgia Meloni su Facebook, “con il fondamentale contributo di Fdi, unico partito che cresce rispetto alle politiche, è un’altra indicazione chiara per il presidente Mattarella: gli italiani vogliono un governo guidato dal centrodestra e con un programma di centrodestra. Complimenti e buon lavoro al neo governatore Donato Toma! Ora a testa bassa per strappare anche il Friuli Venezia Giulia alla sinistra”.

Delusione M5s, ma Greco: “Risultato storico”

Amarezza per i 5 stelle, che alle elezioni politiche di poco più di un mese fa in Molise avevano preso il 44,8 per cento. Oggi però rivendicano la posizione di primo partito. “E’ un risultato storico a livello regionale”, ha detto il grillino Andrea Greco intervistato da Agorà su Rai3. “Forse il Movimento 5 stelle non aveva mai fatto così bene in un’elezione regionale. Siamo passati da due consiglieri a sei, sei persone che si batteranno per difendere le idee del Movimento e soprattutto per rendere onore ai cittadini che ci hanno votato. Io parlerei di risultato storico, non di fallimento”.

Pd all’8 per cento, Rosato: “Bruttissimo risultato ma ce lo aspettavamo”

I democratici incassano l’ennesimo risultato deludente fermandosi poco oltre l’8 per cento delle preferenze. “E’ un bruttissimo risultato”, ha commentato il vicepresidente Pd della Camera Ettore Rosato, a “6 su Radio 1”, “un risultato che ci aspettavamo quello molto negativo che sta arrivando in Molise; andrà meglio in Friuli Venezia Giulia per il Pd”. E nel merito delle trattative per il governo ha commentato: “C’è una trattativa in atto tra Lega e M5s, mi sembra tutto tranne che tramontata. Per noi non si può iniziare una discussione di merito se c’è una trattativa aperta tra Lega e Cinque Stelle. Decidano se questo fidanzamento che dura da 60 giorni porti a un matrimonio oppure no”.