Cecilia Strada lascia Emergency. L’annuncio è arrivato con un lungo post su Facebook. “Si è conclusa la mia lunga avventura con Emergency“, scrive annunciando la fine del rapporto con l’organizzazione umanitaria fondata dal padre Gino Strada. “Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti – scrive – è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo questa idea di medicina e diritti umani. È stata anche l’opportunità per conoscere tante persone straordinarie: grazie”.

Dopo la morte della madre Teresa Sarti nel 2009, Cecilia Strada era stata fino al luglio 2017 presidente dell’organizzazione. Dopo che articoli di stampa parlarono di un suo “siluramento” dall’associazione, lei stessa rispose con un comunicato spiegando che l’avvicendamento alla carica di presidente “è maturato nell’ambito di una normale dinamica di confronto interno” e Gino Strada definì tali notizie “illazioni, calunnie e falsità gravi”.

A Emergency Cecilia Strada ha rivolto “il solito augurio, quello che ha orientato la mia bussola in tutti questi anni: che diventi inutile, bella mia; che tu possa finalmente vedere gli ospedali di guerra svuotarsi di feriti e riempirsi di rose. Io continuerò in ogni modo a darmi da fare per lo stesso obiettivo, comunque prosegua la mia strada: avanti tutta. E buona giornata, a lei, a voi”.