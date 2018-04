“Non siamo stati in grado di difendere la nostra manifestazione unitaria. E i fischi non riscriveranno la storia”, dice la sindaca di Roma Virginia Raggi dal palco della manifestazione per la Liberazione organizzata dall’Anpi dopo la rinuncia a partecipare al corteo per la presenza della comunità palestinese che sfila con i suoi simboli, bandiere e kefieh. “Il cammino unitario è molto duro. Rompere è facile: noi non lo faremo mai. Forse l’anno prossimo riusciremo nell’obiettivo unitario”, dice il segretario provinciale dell’Anpi Roma Fabrizio De Sanctis. “La rottura da parte della Comunità ebraica non è colpa nostra”, dice Bassam Saleh della comunità palestinese di Roma. “È una giornata di liberazione per l’Italia dal nazifascismo. E noi crediamo che arriverà anche per la Palestina“