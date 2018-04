“La strada è a zig zag ma il futuro è luminoso”. Pier Ferdinando Casini, al circolo del Pd “Passepartout” di Bologna per un momento di riflessione dal titolo “Analisi di coalizione”, commenta la situazione politica attuale citando Mao Tze-tung. “Non escludi che si trovi una soluzione ma diciamo che siamo ancora ai preliminari”. Eletto senatore nel collegio uninominale di Bologna per il centrosinistra, poi confluito nel gruppo “Autonomie”, Casini, che sembra ormai aver pienamente assorbito il pantheon della sinistra, esclude qualunque aventinismo da parte del Pd: “Finora l’unico assist lanciato dai Cinque Stelle è stato a Salvini, per cui se la politica è una cosa seria i patti politici vanno fatti seriamente. Perdere le elezioni è grave, fare una buffonata è gravissimo. Se ci sono proposte politiche serie il Pd ha il dovere di esaminarle, ma finora non ci sono state” . E sull’apertura di Silvio Berlusconi al Pd: “Abbiamo alcuni punti di contatto come la scelta atlantica dell’Italia ma non mi sembra che sia una prospettiva politica”