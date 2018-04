Un mandato esplorativo “mirato” per “verificare l’esistenza di una maggioranza tra M5s e Centrodestra” e “di un’indicazione condivisa per il conferimento dell’incarico di presidente del Consiglio”. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo politico, Sergio Mattarella ha affidato l’incarico alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che avrà tempo fino a venerdì 20 aprile per sondare le intenzioni del Movimento 5 stelle e della coalizione Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Ad annunciarlo ai giornalisti, poco dopo il colloquio al Colle, è stato il segretario generale Ugo Zampetti. La seconda carica dello Stato invece si è limitata a commentare che “assume l’incarico con lo stesso spirito di servizio con cui ho assunto quello di presidente del Senato”. Dopo aver lasciato il Colle, Casellati ha incontrato per circa mezz’ora il presidente della Camera Roberto Fico e subito dopo il premier Paolo Gentiloni. E’ la seconda volta che un mandato esplorativo viene affidato a una donna, la prima era stata nel 1987 quando Francesco Cossiga incaricò Nilde Iotti, allora presidente della Camera.

Il conferimento del mandato esplorativo è arrivato dopo il fallimento dei due giri di consultazioni e nonostante i nuovi segnali di apertura del Partito democratico. Lo scongelamento sui temi guardando al Movimento 5 stelle non è stato giudicato ancora soddisfacente e oggi Mattarella ha scelto di incaricare la berlusconiana per valutare le opzioni sul fronte opposto. I primi segnali di entusiasmo sono arrivati dalla Lega: “Positivo l’incarico alla presidente Casellati perché il perimetro di un governo di centrodestra-5 stelle è esattamente quello deciso dal popolo italiano. La Lega è pronta a governare anche oggi, basta che gli altri smettano di litigare”. “Complimenti”, anche da Forza Italia, che sicuramente apprezza il volto scelto per le mediazioni. Si attendono ora le reazioni dal campo dei 5 stelle, anche se le libertà di manovra sembrano molto poche. I grillini, è vero, hanno già votato come presidente del Senato la Casellati, ma, lo ripetono continuamente, solo in un’ottica di accordo per far partire i lavori in Parlamento. Ovvero, non sarà certo la presidente del Senato a convincere Luigi Di Maio e i suoi a votare per un esecutivo con dentro Forza Italia: il veto c’è ed è insormontabile per i 5 stelle. Una linea confermata dallo stesso Vito Crimi, intervistato da Radio Rai: “Alla Casellati diremo le stesse cose che abbiamo detto a Mattarella”, ha detto in mattinata. “Il veto su Silvio Berlusconi resterà, perché rappresenta il non-cambiamento. Vogliamo dare una sferzata al modo di fare politica”.

Il mandato esplorativo alla presidente del Senato viene visto da molti anche come un modo per prendere tempo. Difficile che si possa arrivare prossimamente a un’intesa, anche a causa dei veti incrociati dei partiti. Da una parte il M5s ha aperto a Lega e Pd, ma chiuso a Forza Italia. Dall’altra il Carroccio non intende mollare, almeno per il momento, Silvio Berlusconi. I grillini hanno detto che entro pochi giorni chiuderanno “uno dei due forni”. Mentre Salvini è concentrato sulle prossime elezioni Regionali e sostiene che, se vincerà in Molise e Friuli, troverà l’accordo per un esecutivo entro 15 giorni. In questo quadro il Pd, che solo ieri aveva dato il via allo “scongelamento”, resta a guardare. “Con il mandato di verificare le condizioni per una possibile maggioranza di governo tra centrodestra e 5 stelle”, ha detto il segretario reggente Maurizio Martina, “si pone fine alle ambiguità di questi 45 giorni. Altro che aspettare le elezioni Regionali, ora è il momento della verità per chi dopo il 4 marzo ha pensato solo a tatticismi e personalismi”. Non è escluso che, se restasse (come resterà salvo sorprese) il no dei 5 stelle a Berlusconi, i dem possano tornare protagonisti nel giro di poco tempo. E il problema fondamentale, ancora da gestire, riguarda le dinamiche interne: lo scontro è tra renziani che predicano la linea dell’opposizione a qualsiasi costo e i governisti pronti a “dare una mano a Mattarella se interpellati”. In questo senso il rinvio dell’assemblea, inizialmente prevista per il 21, non ha favorito la messa in discussione della linea dell’opposizione a tutti i costi.