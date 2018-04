Il Movimento 5 stelle è disponibile a un contratto di governo con la Lega, ma non con Forza Italia. Il principio, già espresso più volte, e ripetuto davanti a Maria Elisabetta Alberti Casellati fa affondare il mandato esplorativo “mirato” per verificare “una maggioranza tra centrodestra e M5s”. “Le consultazioni dimostreranno”, ha detto Luigi Di Maio al termine dell’incontro a Palazzo Giustiniani, “che l’idea di un governo di centrodestra è fallita”. Un veto insormontabile, come già ribadito più volte nei giorni scorsi. “Salvini può metterlo sul Pd, non si capisce perché io non possa metterlo su Berlusconi”. E dal fronte della coalizione non arrivano segnali di maggiore distensione: non solo i partiti si presentano separati, ma Matteo Salvini addirittura diserta l’incontro mandando i suoi capigruppo. I colloqui sono iniziati alle 16.30 con il Movimento 5 stelle. Seguono: alle 17.30 la Lega, alle 18.30 Forza Italia e alle 19.30 Fratelli d’Italia. La Casellati ci ha tenuto a specificare che i partiti di centrodestra si presentano separati su richiesta, quindi è stata “una scelta di metodo e non politica”. Ma non solo nessuno di loro ha particolarmente protestato per l’idea, ma in tanti, dal fronte grillino, continuano a vedere nel comportamento a tratti schizofrenico della coalizione segnali di speranza per il tanto agognato strappo di Salvini.

Video di Manolo Lanaro Di Maio: “Sì solo alla Lega, Salvini decida entro questa settimana”

Per i 5 stelle oggi è il momento per archiviare definitivamente lo schema M5s-centrodestra compatto. Se ancora ci fosse bisogno di ripeterlo in qualche modo, i grillini non intendono accettare di sedersi allo stesso tavolo di Silvio Berlusconi. E invece lanciano un ultimatum alla Lega: “Sono stato accusato da Salvini”, ha detto Di Maio al termine del colloquio con la Casallati, “di porre dei veti e non si capisce perché io non possa porli su Berlusconi e lui sul Pd. Noi siamo insieme alla Lega le uniche due forze che non si pongono veti a vicenda”. Quindi la promessa di un accordo sui temi che potrebbe mettere d’accordo le diverse anime: “Qui non è ‘comandiamo noi o niente’, Salvini deve comprendere l’importanza di un contratto di governo che può dare alla Lega e a Salvini di fare le cose che hanno sempre promesso. Salvini deve fare una scelta il tempo è poco. Ha l’occasione per prendere consapevolezza e coscienza del fatto che le uniche forze in grado di dialogare e firmare un contratto di governo sono M5s e la Lega e dico a Salvini che di tempo non c’è più più, decida entro questa settimana il Paese non può aspettare”. Infine gli attacchi al centrodestra: “Le consultazioni dimostreranno che l’idea di un governo di centrodestra è fallito. Per noi la coalizione di centrodestra è un artifizio elettorale”. Intorno all’ora di pranzo, Di Maio aveva fatto una diretta su Facebook: “Questa per noi è un’occasione preziosa”, ha detto, “per fare chiarezza anche perché l’Italia non può più aspettare. Alla presidente del Senato esporremo le nostre posizioni e le nostre proposte coerentemente con quanto abbiamo già affermato negli ultimi giorni”. I grillini, è vero, hanno già votato come presidente del Senato la Casellati, ma, lo ripetono continuamente, solo in un’ottica di accordo per far partire i lavori in Parlamento. Ovvero, non sarà certo la presidente del Senato a convincere Di Maio e i suoi a votare per un esecutivo con dentro Forza Italia: il veto c’è ed è insormontabile. “Non credo che la fretta sia solo legata alla situazione internazionale”, ha continuato Di Maio, “ma soprattutto allo stato in cui versano le famiglie italiane e io non vedo l’ora di mettermi al lavoro sugli aiuti alle famiglie che fanno figli, sull’abolizione di 400 leggi che rendono un inferno la vita delle imprese, sul reddito di cittadinanza, sull’assunzione di nuovi agenti delle forze dell’ordine, sullo stop al business dell’immigrazione e su una seria lotta alla corruzione”. E ha concluso: “Questo è il primo dei passaggi cruciali per arrivare alla formazione di un governo del cambiamento per l’Italia”. La linea era stata anticipata qualche ora prima dal senatore Vito Crimi, intervistato da Radio Rai: “Alla Casellati diremo le stesse cose che abbiamo detto a Mattarella”, ha detto in mattinata. “Il veto su Silvio Berlusconi resterà, perché rappresenta il non-cambiamento. Vogliamo dare una sferzata al modo di fare politica”.

Il mandato esplorativo “mirato” per verificare maggioranza M5s-centrodestra

L’incarico alla presidente del Senato è stato affidato dal Quirinale in mattinata. Il presidente della Repubblica, nel rispetto del suo ruolo, ha deciso di circoscrivere la funzione della Casellati a un mandato “mirato”. Ovvero, come annunciato dal segretario generale Ugo Zampetti, dovrà “verificare l’esistenza di una maggioranza tra M5s e centrodestra” e “di un’indicazione condivisa per il conferimento dell’incarico di presidente del Consiglio”. Il tutto entro venerdì 20 aprile. Si tratta di una scelta molto significativa: non solo il Colle ha concesso tempi molto ristretti, ma ha anche chiesto che si valuti l’opzione di intesa tra le due forze più votate. Niente di inusuale: nel rispetto delle sue funzioni Mattarella vuole far vedere che rispetta il voto degli italiani e che parte da chi è stato premiato nelle urne, anche per ribadire che loro hanno adesso la responsabilità di formare un esecutivo.

La seconda carica dello Stato al termine dell’incontro al Colle si è limitata a commentare che “assume l’incarico con lo stesso spirito di servizio” con cui ha assunto quella di presidente del Senato. Dopo aver lasciato il Colle, Casellati ha incontrato, come da cerimoniale, per circa mezz’ora il presidente della Camera Roberto Fico e subito dopo il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. E’ la seconda volta che un mandato esplorativo viene affidato a una donna: la prima era stata nel 1987 quando Francesco Cossiga incaricò Nilde Iotti, allora presidente della Camera. Il conferimento del mandato esplorativo è arrivato dopo il fallimento dei due giri di consultazioni e nonostante i nuovi segnali di apertura del Partito democratico delle scorse ore. Lo scongelamento sui temi guardando al Movimento 5 stelle non è stato giudicato ancora soddisfacente e oggi Mattarella ha scelto di incaricare la berlusconiana per valutare le opzioni sul fronte opposto.

Centrodestra diviso, Matteo Salvini non si presenta

Per il centrodestra la prova Casellati è anche il momento per valutare davvero la compattezza del gruppo. E stando ai primi segnali, il futuro non sarà certo all’insegna della cordialità. La presidente del Senato vedrà infatti i singoli partiti della coalizione, uno per uno. Senza contare il fatto che Salvini ha deciso addirittura di non presentarsi e di mandare al suo posto i capigruppo. Proprio il Carroccio era stato il primo a commentare la notizia dell’incarico con toni di entusiasmo: “Positivo l’incarico alla presidente Casellati perché il perimetro di un governo di centrodestra-5 stelle è esattamente quello deciso dal popolo italiano. La Lega è pronta a governare anche oggi, basta che gli altri smettano di litigare”. In casa Forza Italia si dicono ottimisti: “Stimo moltissimo Elisabetta Casellati”, ha detto il deputato azzurro Francesco Paolo Sisto, “e credo nella sua capacità di mediazione: è la persona che con più pacatezza può comporre e smussare gli angoli. L’auspicio è che grazie al suo intervento si possa arrivare a una svolta: il Paese ha bisogno di un governo solido. L’impianto della coalizione di centrodestra è vincente e intendiamo mantenerlo, come confermano anche le prossime elezioni amministrative. Da qui è necessario partire per il governo”.

Il Pd resta a guardare

Il mandato esplorativo alla presidente del Senato viene visto da molti anche come un modo per prendere tempo. Difficile che si possa arrivare prossimamente a un’intesa, anche a causa dei veti incrociati dei partiti. Da una parte il M5s ha aperto a Lega e Pd, ma chiuso a Forza Italia. Dall’altra il Carroccio non intende mollare, almeno per il momento, Silvio Berlusconi. I grillini hanno detto che entro pochi giorni chiuderanno “uno dei due forni”. Mentre Salvini è concentrato sulle prossime elezioni Regionali e sostiene che, se vincerà in Molise e Friuli, troverà l’accordo per un esecutivo entro 15 giorni. In questo quadro il Pd, che solo ieri aveva dato il via allo “scongelamento”, resta a guardare. “Con il mandato di verificare le condizioni per una possibile maggioranza di governo tra centrodestra e 5 stelle”, ha detto il segretario reggente Maurizio Martina, “si pone fine alle ambiguità di questi 45 giorni. Altro che aspettare le elezioni Regionali, ora è il momento della verità per chi dopo il 4 marzo ha pensato solo a tatticismi e personalismi”. Non è escluso che, se restasse (come resterà salvo sorprese) il no dei 5 stelle a Berlusconi, i dem possano tornare protagonisti nel giro di poco tempo. E il problema fondamentale, ancora da gestire, riguarda le dinamiche interne: lo scontro è tra renziani che predicano la linea dell’opposizione a qualsiasi costo e i governisti pronti a “dare una mano a Mattarella se interpellati”. In questo senso il rinvio dell’assemblea, inizialmente prevista per il 21, non ha favorito la messa in discussione della linea dell’opposizione a tutti i costi.