“Chi mi succederà dovrà abbandonare le istanze della propria parte politica e assumere un ruolo di assoluta garanzia e sobrietà: se sarà un 5 Stelle, dovrà naturalmente essere all’altezza del delicato compito. Io ho posto al centro la questione femminile in questi anni ma sono certa che anche chi verrà dopo continuerà sulla stessa falsariga. Per quanto riguarda l’Aventino del Pd non commento, ricordo a tutti però che mentre parliamo di cariche ci sarebbero anche delle politiche da discutere su lavoro, salute ed ambiente”. Così Laura Boldrini al termine della conferenza stampa di LeU a Montecitorio.