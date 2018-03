Non c’è soltanto il caso Dessì, riammesso nel gruppo del M5s al Senato, nonostante le promesse pre-elettorali di Di Maio. Anche alla Camera c’è chi è rientrato nel gruppo, come Giulia Sarti, coinvolta nel caso dei rimborsi. Sarti è in attesa dei probiviri: “Stanno valutando le cose. Poi ovviamente decideranno se ci saranno sanzioni”, ha spiegato lei stessa, dopo la prima riunione dei neo deputati con Di Maio. Alla Camera si è presentato per la registrazione però anche Salvatore Caiata, il presidente del Potenza Calcio eletto a Montecitorio con M5s ma già espulso dal Movimento dopo la notizia di un’indagine per riciclaggio a suo carico. “Voglio sostenere i Cinque stelle, indipendentemente dai banchi nei quali siederò. E spero nel reintegro, sono fiducioso”, ha spiegato. Ma, secondo i primi segnali arrivati in casa 5 Stelle, dovrebbe restare fuori dal gruppo.