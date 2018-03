“Nel simbolo c’è Salvini Premier e quindi l’accordo della Lega è che se il premier sarà della Lega sarà Matteo Salvini e se il premier sarà di centrodestra sarà Matteo Salvini. Non fatemi fare il toto-nomi: abbiamo tante persone in gamba, ma prima parlo con gli alleati”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine della conferenza stampa che ha tenuto a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo dove è in corso la seduta plenaria. E sui Cinque Stelle: “I programmi sono diversi. La coalizione di centro-destra ha vinto, ma non è autosufficiente. Sicuramente non posso allearmi con chi ha malgovernato negli ultimi sei anni e quindi ipotesi di governi che prevedano Boschi, Renzi, Gentiloni sono inimmaginabili. L’obiettivo è un governo di centrodestra e poi chi vivrà vedrà. Se non ci saranno i numeri al Governo non ci vado”. E alla domanda se serva un accordo politico con qualcuno risponde: “Lasciamo che i frutti maturino”